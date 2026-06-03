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Francesco Borgonovo
2026-06-03

In fumo le bugie dei progressisti: ormai i caporali sono gli stranieri

In fumo le bugie dei progressisti: ormai i caporali sono gli stranieri
Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza (Ansa)
Ennesimo fallimento: lo sfruttamento resiste ed è in mano agli immigrati. La soluzione radicale dell’attivista olandese Eva Vlaardingerbroek.

Quanto accaduto ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è talmente atroce che risulta difficile persino immaginare come qualcuno possa arrivare a concepire qualcosa di simile. Quattro braccianti pakistani sono stati chiusi dentro un minivan e bruciati vivi. Tutto è stato ripreso in un video. Si vedono due uomini bloccare le portiere e gettare liquido infiammabile sul veicolo, poi il rogo mostruoso.

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Torna l’asse Schlein-Landini. Chiodo fisso: la patrimoniale

Torna l’asse Schlein-Landini. Chiodo fisso: la patrimoniale
Maurizio Landini ed Elly Schlein (Ansa)
Rispolverando la «tassa sui ricchi» la segretaria del Pd incassa il no di mezzo partito e di Conte. Ma domani riabbraccerà il capo della Cgil, che invece ne è un grande fan. Ecco cos’ha in mente e perché c’è da aver paura.

Siccome il giorno in cui dovrà lasciare l’incarico di numero uno del maggiore sindacato italiano si avvicina, Maurizio Landini ha fretta di rilanciare la propria immagine, per prepararsi alle elezioni del 2027. Le regole interne della Cgil prevedono che i dirigenti lascino ogni incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età, che il segretario generale festeggerà il 7 agosto di quest’anno. Dunque, se non vuole finire presto in panchina, il capo della Confederazione rossa deve accelerare e anche trovare rapidamente qualche argomento da cavalcare.

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La vendetta dei caporali pakistani. Quattro braccianti stranieri arsi vivi

La vendetta dei caporali pakistani. Quattro braccianti stranieri arsi viviplay icon
Orrore ad Amendolara, in Calabria: gli extracomunitari sono stati chiusi in un van e bruciati dai loro capi, forse dopo una lite. L’unico sopravvissuto: «Ci davano vitto e alloggio, ma niente soldi. Sono una mafia».

Prima ha mostrato le braccia bendate, poi, quando ha parlato dei ragazzi che vivevano con lui, Taj Mohammad Alamyar non è riuscito a trattenere le lacrime. Nel primo pomeriggio di ieri i riflettori nazionali sono stati puntati sull’unico superstite della mattanza di Amendolara, in provincia di Cosenza.

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«Re» Mattarella: «Siamo frutto di migrazioni e ci piace così»

«Re» Mattarella: «Siamo frutto di migrazioni e ci piace così»
Sergio Mattarella durante la parata militare del 2 giugno in occasione dei festeggiamenti dell'80° anniversario della festa della Repubblica (Ansa)
Mattarella arriva alla parata repubblicana su una Lancia Flaminia scoperta per il saluto «magnanimo» al popolo. Poi, con i ragazzi, veste i panni del politico: «Siamo il risultato di tanti arrivi, dov’è il problema?».

Gli scafandri da palombaro e le tute da astronauta, ecco ciò che serve. I due equipaggiamenti, che sfilano su un camion nella solenne parata ai Fori Imperiali, sarebbero molto utili per camuffare le perplessità repubblicane davanti alla celebrazione così dolcemente monarchica della Festa della Repubblica.

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Culto di Bin Laden e inni al martirio. I social del terrorista di Vimercate

Culto di Bin Laden e inni al martirio. I social del terrorista di Vimercate
Un soldato mascherato dello Stato Islamico con una bandiera dell'Isis (Getty Images)
Nell’ordinanza con cui il gip di Milano ha convalidato il fermo del ventunenne, emergono anche canti jihadisti e foto di Abu Bakr Al-Baghdadi. Ad allarmare gli inquirenti la saldatura tra l’estremismo islamico e frange suprematiste.

«Non c’è nulla, proprio nulla oggi che incuta timore nei cuori dei nemici di Allah come le operazioni di martirio». Il 30 maggio Zakaria Ben Haddi, il ventunenne marocchino nato a Vimercate e residente in Brianza, aveva consegnato questo precetto ai suoi seguaci sui social, innescando la spirale investigativa che nel giro di poche ore ha portato prima al suo fermo e poi all’arresto.

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