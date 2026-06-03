True Patrizia Floder Reitter A Tiziano Ferro l’Italia piace solo se lo paga Tiziano Ferro (Ansa)

Il cantautore di Latina, ormai felicemente trapiantato in California, aveva aspramente attaccato il governo dicendo che è felice che i suoi figli non abbiano il passaporto poiché qui ci sono «meno diritti». Ma quando arrivano 50.000 euro di tax credit, incassa sereno.Non gli piace «la deriva sui diritti civili», che a suo dire ci sarebbe in Italia, però non disdegna di accedere all’agevolazione fiscale prevista dal nostro ministero della Cultura. Per il suo album Sono un grande del Tax credit Musica 2025, l’elenco delle opere discografiche ammesse alla misura che permette a chi produce musica di scontare il 30% degli investimenti sostenuti per un massimo di 75.000 euro a opera, e di 2 milioni ad azienda nel triennio.Stiamo parlando di un cantautore, autore e produttore che ha venduto più di 20 milioni di dischi nel mondo e che non avrebbe bisogno di incentivi fiscali, chiesti a un governo che non gli va tanto a genio. Eppure Ferro, 46 anni, originario di Latina, da 10 anni in California, per l’album uscito nell’ottobre scorso con il costo dichiarato di 303.069 euro, ha ottenuto un credito d’imposta pari 53.600 euro. Si tratta di incentivi per la promozione della musica, un sostegno agli investimenti di cui beneficia l’impresa, nel caso di Tiziano Ferro la Sugar Music del cui team fa parte dall’agosto 2025, «per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali». Curiosamente, come ha fatto notare Il Sole 24 Ore, l’album Sono un grande è al terzo posto come opera commercializzata più costosa, dopo Dalla tua parte di Francesco Gabbani (Bmg), per il quale la società di produzione musicale A1 Entertainment ha dichiarato 510.535 euro di budget, e dopo Angelina Mango con Caramé (La Tarma), costato 330.790 euro, ma nessuno dei tre album appare nelle prime 100 posizioni delle classifiche Top of the Music di Fimi Niq 2025, le uniche omnicomprensive di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming). Il Tax credit Musica riconosce un beneficio fiscale non indifferente e solo Ferro sembra dimenticarsene, quando parla male di questo Paese. «Guardo all’Italia con nostalgia, anche se non mi piace la deriva sui diritti civili» si è lamentato alla vigilia del suo tour negli stadi da Lignano Sabbiadoro, come ricordava Alessandro Rico pochi giorni fa sulla Verità. Almeno gli altri due cantautori, «sul podio» degli album più costosi e alla ricerca di agevolazioni fiscali, hanno il buongusto di starsene zitti. Senza dimenticare che l’album Dalla tua parte, dal titolo dell’ultimo singolo, lo scorso febbraio è stato certificato Disco d’Oro per aver superato quota 25.000 copie vendute. Il disco è poi volato, come i tanti sfornati da Ferro (9 album e una raccolta «best of»), quindi non aveva bisogno di benefici fiscali. Il pubblico ama le sue canzoni, il successo non gli manca, nemmeno la voglia di parlare a sproposito di presunte ingiustizie. «Quando penso che qui i miei figli hanno meno diritti di altri bambini mi arrabbio», ha affermato in conferenza stampa». Un vecchio tormentone. Mentre era ancora assieme al marito Victor Allen, sposato a Los Angeles, il cantautore rilasciò diverse dichiarazioni contro la legge che vieta in Italia la maternità surrogata. E a proposito dei due figli, di cui non ha mai spiegato se adottati o avuti attraverso la pratica dell’utero in affitto (si limitò a un post su Instagram con tanto di foto e dichiarazione «Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres»), Ferro raccontò in un’intervista a Grazia: «Quando sono andato al consolato italiano per registrarli all’anagrafe, quel modulo da dove il nome di Victor era escluso mi è arrivato come uno schiaffo. Allora non li ho mai iscritti. A queste condizioni che falsano la realtà del loro stare al mondo, non avranno il passaporto italiano».Li preferisce solo americani, se qui rischiano di essere maltrattati come assurdamente sentenzia: «Se vuoi punire me o i gay, posso anche capirlo, ma non puoi punire dei bambini che sono assolutamente innocenti e hanno diritto ad avere due tutori, che esistono, ma non possono portarli in ospedale se fossero malati. Non è giusto». Una farneticazione priva di ogni riscontro oggettivo.L’Italia gli sta stretta, anzi incomoda tranne che per le agevolazioni fiscali anche se pochi giorni fa ha dichiarato «Vivo in America da rifugiato e se potessi non vivrei lì». Tutto il contrario di quanto affermava in un’intervista al Manifesto nel novembre del 2022, presentando l’album Il mondo è nostro. «Innanzitutto io vivo in California e non in America», puntualizzò in cantautore. «Perché la California è una cosa a parte, io mi sono trasferito l’anno in cui è stato eletto Trump e mi chiedevo dove fossero i suoi elettori. È una terra che vive una realtà tutta sua, ha investito su cinema, arte, psicologia, studio. È incredibile poter parlare con qualcuno che fa il tuo stesso mestiere». Il 21 giugno festeggerà 25 anni di carriera, tanti quanti il suo primo singolo Xdono. Intanto, ascoltiamolo in Sono un grande dove la popstar canta «Una risata ci seppellirà».