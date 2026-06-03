Carlo Tarallo
2026-06-03

Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «I dettagli sulla strage dei braccianti di Amendolara»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 giugno 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela i dettagli delle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara.

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Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti»

Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 giugno 2026. Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi, Maurizio Capozzo, illustra le iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti.

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Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una ragazza italiana in Egitto che rischia la vita»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una ragazza italiana in Egitto che rischia la vita»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la storia di una italiana in Egitto che rischia la vita nel silenzio del nostro governo.

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Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Non dimentichiamo Piazza della Loggia e Ustica»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Non dimentichiamo Piazza della Loggia e Ustica»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 maggio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini parliamo delle stragi di Piazza della Loggia e Ustica.

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Dimmi La Verità - Stefano Piazza: «Gli errori di Trump in Iran»

Dimmi La Verità - Stefano Piazza: «Gli errori di Trump in Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 maggio 2026. Con il nostro Stefano Piazza analizziamo gli errori degli Usa in Iran.

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