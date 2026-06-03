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 Salvatore Drago
2026-06-03

L’Italia dei debuttanti vince di misura in Lussemburgo

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L’Italia dei debuttanti vince di misura in Lussemburgo
Getty Images
Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale sperimentale di Silvio Baldini riparte da una vittoria. A Lussemburgo decide un colpo di testa di Pio Esposito. In campo tanti esordienti e qualche segnale incoraggiante per il futuro.
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nazionale
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Francesco Pratesi: «Mio papà ha fondato il Wwf ma da anziano capì la necessità dell’energia atomica»

Francesco Pratesi: «Mio papà ha fondato il Wwf ma da anziano capì la necessità dell’energia atomica»
Fulco Pratesi (Ansa)
Il figlio dell’ambientalista: «Il Green deal sta rovinando l’Europa In Spagna le bollette costano poco perché comprano gas russo».

Presidente di Italia Nostra Toscana, Francesco è il più piccolo dei quattro figli di Fulco Pratesi, il fondatore del Wwf e un padre dell’ambientalismo italiano, quello di cui m’è rimasta indelebile nella mente la dichiarazione di cambiarsi le mutande ogni tre giorni e, soprattutto, di non farsi mai la doccia.

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fulco pratesi
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A Tiziano Ferro l’Italia piace solo se lo paga

A Tiziano Ferro l’Italia piace solo se lo paga
Tiziano Ferro (Ansa)
Il cantautore di Latina, ormai felicemente trapiantato in California, aveva aspramente attaccato il governo dicendo che è felice che i suoi figli non abbiano il passaporto poiché qui ci sono «meno diritti». Ma quando arrivano 50.000 euro di tax credit, incassa sereno.

Non gli piace «la deriva sui diritti civili», che a suo dire ci sarebbe in Italia, però non disdegna di accedere all’agevolazione fiscale prevista dal nostro ministero della Cultura. Per il suo album Sono un grande del Tax credit Musica 2025, l’elenco delle opere discografiche ammesse alla misura che permette a chi produce musica di scontare il 30% degli investimenti sostenuti per un massimo di 75.000 euro a opera, e di 2 milioni ad azienda nel triennio.

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Londra si prepara a un mondo più ostile: Russia, Cina e terrorismo tra le nuove minacce

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Londra si prepara a un mondo più ostile: Russia, Cina e terrorismo tra le nuove minacce
Keir Starmer (Ansa)
Un rapporto del Parlamento britannico avverte che il Regno Unito entra in un'epoca di «radicale incertezza». Nel mirino Russia, Cina, guerre ibride e terrorismo. Cresce anche il timore di un futuro ridimensionamento del sostegno americano alla Nato.
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Leone rompe un tabù di Bergoglio

Leone rompe un tabù di Bergoglio
Pope Leo XIV e Montse Alvarado (Vatican media)
Alla Comunicazione vaticana finisce l’era Ruffini. Al suo posto va Maria Montserrat Alvarado, presidente di Ewtn news, emittente con cui Francesco polemizzò: «Mi critica, opera del demonio».

Il Dicastero per la Comunicazione vaticana cambia volto e non solo quello. Ieri, infatti, papa Leone XIV ha nominato il nuovo prefetto del Dicastero per la Comunicazione: si tratta di Maria Montserrat Alvarado, attualmente Presidente e direttore operativo di Ewtn news.

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maria montserrat​ alvarado
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