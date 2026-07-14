Per decenni il calcio è stato il motore dell’informazione sportiva italiana. Oggi, almeno sul fronte della lettura online, lo scenario sembra cambiare. A spostare l’attenzione dei lettori sono soprattutto i risultati e i protagonisti del momento, con il tennis che supera il pallone e si prende il ruolo di disciplina più seguita sul web.

È quanto emerge da un’analisi realizzata da Taboola, che ha esaminato le pageview generate negli ultimi novanta giorni dagli articoli sportivi pubblicati dai principali editori italiani presenti nel proprio network. L’osservazione offre una fotografia delle preferenze dei lettori nell’Open Web e mette in evidenza un dato significativo: il tennis è oggi lo sport che suscita il maggiore interesse, mentre il calcio non riesce a sfruttare nemmeno la spinta dei Mondiali 2026.

A trainare questo risultato è soprattutto Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale raccoglie circa 13 milioni di pageview, un valore che lo colloca nettamente davanti a qualsiasi altro protagonista dello sport. Un dato che conferma come l’attenzione nei suoi confronti vada ben oltre il pubblico abituale degli appassionati di tennis.

Alle sue spalle si trovano Carlos Alcaraz con 1,9 milioni di pageview e Novak Djokovic con 1,6 milioni. Ma è l’intero movimento azzurro a beneficiare del momento favorevole. Tra i casi più evidenti c’è quello di Flavio Cobolli che, grazie ai risultati ottenuti tra Roland Garros e Wimbledon, raggiunge 2,2 milioni di pageview, facendo registrare una crescita superiore al 500% negli ultimi 45 giorni. Numeri importanti anche per Matteo Berrettini, fermo a quota un milione di pageview, e per Matteo Arnaldi, che arriva a 822.000 grazie al percorso compiuto a Parigi.

Il confronto con il calcio restituisce invece un quadro diverso rispetto a quello a cui il pubblico italiano è abituato. Pur nel pieno delle fasi finali dei Mondiali 2026, la competizione totalizza circa 3 milioni di pageview. Un risultato rilevante, ma inferiore a quello registrato dal Roland Garros, che raggiunge 7,2 milioni, mentre Wimbledon si attesta a 3,8 milioni.

Anche osservando i singoli protagonisti emerge lo stesso andamento. Lionel Messi è il calciatore più letto con circa un milione di pageview, seguito da Erling Haaland con 566.000, Cristiano Ronaldo con 513.000 e Kylian Mbappé con 460.000. Tra gli italiani il nome più seguito è quello di Carlo Ancelotti, oggi commissario tecnico del Brasile, con 510.000 pageview.

Particolarmente contenuto, secondo l’analisi, anche l’interesse nei confronti della Nazionale italiana. Il dibattito sul futuro commissario tecnico raccoglie infatti appena 74.000 pageview, un dato che si inserisce nel contesto della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali per la terza edizione consecutiva.

Il cambio di gerarchie non riguarda soltanto tennis e calcio. Anche altri sport mostrano una crescente capacità di attirare lettori. In Formula 1 il giovane Kimi Antonelli supera 1,1 milioni di pageview, accompagnati da una crescita del 220% nell’ultimo mese e mezzo. Il Giro d’Italia, invece, raggiunge 866.000 pageview, confermando un interesse costante.

Più che il peso storico delle singole discipline, i dati sembrano indicare come siano i risultati sportivi e le storie dei protagonisti a orientare sempre di più le scelte dei lettori. Il momento d’oro del tennis italiano, guidato dai successi di Sinner e dalla crescita di altri giocatori azzurri, si riflette così anche nel consumo di informazione online, mentre il calcio continua a mantenere un seguito importante ma appare meno dominante rispetto al passato, persino durante il principale appuntamento del suo calendario internazionale.