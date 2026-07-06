Nel giorno in cui anche l’ultimo pezzetto di Italia abbandona il Mondiale, con l’eliminazione agli ottavi di finale del Brasile di Carlo Ancelotti per mano della Norvegia, un dato su tutti appare ormai evidente: il torneo iridato è sempre più un terreno di dominio per stelle e grandi marcatori.

Se di Messi e Mbappé si è detto tutto, tra record e sfide a distanza a suon di gol, l’attenzione si sposta inevitabilmente su due protagonisti che stanno trascinando le rispettive nazionali: Erling Braut Haaland ed Harry Kane.

La Norvegia di Haaland ha eliminato il Brasile in una partita che, al di là del risultato, conferma il ruolo centrale dell’attaccante del Manchester City nel progetto nordico. Dopo un primo tempo bloccato e una gara rimasta in equilibrio fino alla ripresa, è stata ancora una volta la sua capacità di colpire nei momenti decisivi a indirizzare il confronto. Non è solo una questione di numeri, ma di peso specifico: quando la Norvegia ha bisogno di un episodio, è quasi sempre lui a determinarlo.

Dall’altra parte del tabellone, l’Inghilterra di Thomas Tuchel ha superato il Messico in una partita complessa, giocata in un contesto difficile e segnata anche da episodi arbitrali e dall’inferiorità numerica. Al di là delle polemiche, resta il dato sportivo: i Three Lions sono ai quarti e lo devono in larga parte alla capacità di incidere dei propri leader tecnici. Jude Bellingham ha firmato una doppietta nel primo tempo, ma ancora una volta il punto di equilibrio è stato Harry Kane.

Il capitano inglese ha segnato il gol decisivo su rigore e ha toccato quota 14 reti complessive ai Mondiali, raggiungendo Gerd Müller in una delle posizioni più simboliche della classifica all time dei bomber iridati. Non si tratta solo di una soglia statistica, ma di un passaggio che colloca Kane in una dimensione storica precisa, accanto a uno dei centravanti più iconici del calcio mondiale.

Diverso per caratteristiche rispetto ai grandi finalizzatori puri del passato, Kane – giunto a quota 73 gol stagionali tra Bayern Monaco e Inghilterra – ha ampliato nel tempo il proprio raggio d’azione. Non vive esclusivamente dentro l’area di rigore, ma partecipa alla costruzione del gioco, si abbassa tra le linee, collega centrocampo e attacco. Una evoluzione che lo rende centrale non solo per i gol, ma per l’intera struttura offensiva della squadra inglese.

Il Mondiale 2026, osservato attraverso queste due partite, restituisce così un’immagine piuttosto chiara: al di là delle differenze tattiche e delle identità nazionali, il peso dei singoli resta decisivo. La Norvegia si aggrappa alla forza risolutiva di Haaland, l’Inghilterra alla completezza di Kane, mentre il resto del torneo si muove attorno a un equilibrio sempre più fragile tra organizzazione collettiva e qualità individuale.

La classifica marcatori riflette perfettamente questo scenario. Mbappé, Haaland e Messi guidano il torneo a quota sette gol, con Kane immediatamente alle spalle. Una lotta aperta che si intreccia direttamente con il percorso delle nazionali e che potrebbe ancora cambiare volto nelle prossime gare a eliminazione diretta.