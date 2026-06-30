Il Mondiale miete le prime vittime illustri: Germania e Olanda fuori ai rigori

Notte amara per due big europee: la Germania perde per la prima volta nella sua storia una serie dal dischetto e viene eliminata dal Paraguay dopo l’1-1 dei 120’. Stesso destino per l’Olanda, raggiunta al 91’ dal Marocco e poi battuta ai rigori. Avanzano sudamericani e africani. Sullo stesso lato del tabellone sorride la Francia, attesa stasera dalla Svezia.

Detto fatto. Se la fase a gruppi del Mondiale aveva riservato pochissime sorprese, l’avvio dei turni a eliminazione diretta ha immediatamente regalato emozioni ed eliminazioni eccellenti. Se ieri pomeriggio a rischiare la pelle era stato il Brasile di Carlo Ancelotti, salvato al 96’ da Gabriel Martinelli contro il Giappone, nella notte è andata peggio a due big europee come Germania e Olanda, entrambe eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. E nel caso dei tedeschi è una prima volta assoluta, visto che nella storia della rassegna iridata non avevano mai perso dal dischetto.

Per la Germania l’eliminazione arriva al termine di una partita lunga e complessa, rimasta in equilibrio fino all’ultimo dettaglio. L’1-1 dei tempi regolamentari porta le firme di Enciso al 42’ e di Havertz al 54’, in una gara in cui la Mannschaft ha tenuto il pallino del gioco per lunghi tratti senza però riuscire a capitalizzare la propria superiorità territoriale.

Il Paraguay, ripescato tra le migliori terze, ha scelto una partita di contenimento nella prima frazione, abbassando il baricentro e lasciando iniziativa ai tedeschi. Alla prima occasione utile, però, ha colpito: Almiron ha rifinito una giocata sulla destra che ha liberato la sovrapposizione di Galarza, cross immediato e inserimento di Enciso, bravo a battere la difesa tedesca con un colpo di testa sul primo palo. Una disattenzione collettiva della retroguardia ha aperto il vantaggio sudamericano.

La Germania ha reagito nella ripresa, aumentando i ritmi e trovando il pareggio con Havertz, servito da Wirtz e preciso nel firmare l’1-1 di testa. Da quel momento la partita si è progressivamente abbassata di intensità, con poche occasioni nitide e maggiore prudenza da entrambe le parti. Nel finale dei tempi regolamentari il Paraguay ha perso Enciso per infortunio, mentre Gill ha negato a Havertz il gol del possibile sorpasso.

Ai supplementari la Germania aveva anche trovato il 2-1 con Tah sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Brown, ma la rete è stata annullata dopo intervento del Var per un blocco irregolare di Anton su Gill. Il risultato è così rimasto inchiodato fino ai rigori.

Dal dischetto la serie è stata caotica e lunga. Gill è stato decisivo parando due rigori a Havertz e Woltemade, mentre il Paraguay ha rischiato di compromettere tutto con due errori in momenti chiave. Sanabria ha sbagliato il proprio tiro e Neuer ha respinto quello di Balbuena, riportando temporaneamente in equilibrio la sfida. Poi, però, è arrivato l’errore decisivo di Tah. Il rigore finale lo ha trasformato Canale, che ha qualificato il Paraguay agli ottavi.

Per la Germania si tratta di un’eliminazione senza precedenti nella sua storia mondiale dal dischetto, un esito che pesa ancora di più per come era maturata la partita. Il Paraguay, invece, si guadagna l’accesso agli ottavi dove affronterà la vincente di Francia-Svezia.

L’altra sfida della notte ha confermato la solidità del Marocco, sempre più realtà stabile del calcio internazionale. L’Olanda era passata in vantaggio al 72’ con Gakpo, bravo a finalizzare una fase in cui la squadra di Koeman sembrava aver trovato maggiore equilibrio. Il gol è arrivato in un momento delicato anche sul piano personale per l’attaccante, che dopo la rete si è lasciato andare a un pianto dopo che la sua compagna ha perso il bimbo che aspettavano.

Issa Diop del Marocco segna il gol dell’1-1 durante la partita della Coppa del Mondo Fifa2026 tra Olanda e Marocco allo stadio di Monterrey (Getty Images)

Il Marocco però non ha mai smesso di restare dentro la partita. Ha continuato a costruire gioco e a cercare il pareggio fino al recupero, quando al 91’ Diop ha firmato l’1-1 con un colpo di testa che ha sorpreso la difesa olandese. Un episodio che ha rimesso completamente in discussione la qualificazione.

Nei supplementari l’equilibrio non si è spezzato e anche la lotteria dei rigori ha seguito lo stesso andamento incerto. L’Olanda ha sbagliato con Kluivert, Timber e Summerville, mentre il Marocco ha visto il palo di Hakimi e la traversa di El Aynaoui complicare una serie già nervosa. Alla fine è stato Saibari, ancora decisivo dopo la fase a gironi, a trasformare il rigore che ha chiuso la partita. Bono ha contribuito con una parata su Summerville, decisiva per indirizzare la qualificazione.

Per l’Olanda si tratta dell’ennesima eliminazione ai rigori nelle ultime edizioni del Mondiale, mentre il Marocco conferma la propria crescita internazionale e raggiunge gli ottavi, dove affronterà il Canada.