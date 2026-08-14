Gianmarco Tamberi torna sul tetto d’Europa. Il campione olimpico di Tokyo 2021 vince la finale del salto in alto a Birmingham con 2,32 metri, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo salto. Sul podio con lui c’è anche Matteo Sioli, terzo con 2,27. L’argento va all’ucraino Oleh Doroshchuk, che si ferma a 2,30.

È il secondo oro della serata per l’Italia, arrivato poco dopo quello conquistato da Nadia Battocletti nei 10.000 metri, dopo il successo ottenuto anche nei 5.000. Con questi risultati gli azzurri salgono a cinque medaglie d’oro e si portano in testa al medagliere degli Europei.

Per Tamberi è un successo importante anche per il momento della sua carriera. Il 34enne azzurro non arrivava a Birmingham nelle migliori condizioni possibili e in questa stagione aveva superato 2,32 soltanto come miglior misura. In finale, però, ha trovato progressivamente sicurezza, riuscendo a gestire una gara che a un certo punto sembrava poter prendere una direzione diversa.

La rimonta di Tamberi fino al 2,32

L’inizio non è stato perfetto. Tamberi ha infatti commesso un errore al primo tentativo a 2,18, prima di superare la misura al secondo salto. Da quel momento la sua gara è cambiata. A 2,23 è passato al primo tentativo, mentre a 2,27 ha chiuso la prova senza ulteriori errori dopo quello iniziale.

Proprio a 2,27, intanto, Sioli si era portato in testa, senza errori fino a quel momento, insieme a Doroshchuk. La finale ha quindi assunto una fisionomia tutta azzurra nella parte alta della classifica. Gli errori di Kimani Jack e Jonathan Kapitolnik hanno poi garantito a entrambi gli italiani la certezza della medaglia.

A 2,30 è arrivato il primo passaggio decisivo. Doroshchuk ha superato la misura, mentre Sioli non è riuscito a farlo e ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi. Tamberi, invece, ha trovato il salto giusto al secondo tentativo, assicurandosi almeno l’argento.

Poi è arrivato il momento che ha deciso la finale.

A 2,32 Tamberi ha sbagliato il primo tentativo. Doroshchuk ne aveva già falliti due e l’azzurro aveva quindi un’ultima possibilità per provare a ribaltare la situazione. Al salto successivo ha superato l’asticella, mentre l’ucraino non è riuscito a fare altrettanto. Tamberi si è così preso l’oro, tornando a una misura che in questa stagione non aveva ancora superato in gara.

Sioli completa la doppietta azzurra

Alle spalle del campione olimpico c’è Matteo Sioli, autore di una finale di alto livello. Il 24enne azzurro ha superato 2,27 senza errori, rimanendo in corsa per le prime posizioni fino a quando il dolore muscolare non lo ha costretto a interrompere la gara a 2,30.

Il terzo posto completa una doppietta italiana sul podio del salto in alto, con Tamberi davanti a Doroshchuk e Sioli. Per l’Italia è un altro risultato pesante in una giornata già impreziosita dall’impresa di Battocletti.

La mezzofondista trentina ha infatti conquistato anche i 10.000 metri in 31:41.17, davanti all’olandese Maureen Koster e alla belga Jana van Lent. Dopo il titolo nei 5.000, Battocletti ha così ripetuto la doppietta realizzata a Roma nel 2024.

Cinque ori e primo posto nel medagliere

La serata di Birmingham consegna dunque all’Italia due titoli europei nel giro di pochi minuti. Prima Battocletti, poi Tamberi. Un’accoppiata che permette alla spedizione azzurra di raggiungere quota cinque ori e di salire al primo posto del medagliere.

Per Tamberi, invece, il titolo europeo arriva al termine di una finale in cui ha dovuto anche reagire a un avvio complicato. Il suo 2,32 vale l’oro e chiude una serata nella quale l’Italia porta due atleti sul podio dell’alto e conquista, con Battocletti, un’altra vittoria nel mezzofondo.