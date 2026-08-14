Amnesya Fly X entra nella storia del paracadutismo sportivo italiano. La squadra ha conquistato a Cumiana, nel Torinese, il Campionato Italiano 2026, centrando l’ottavo titolo nazionale consecutivo.

Un risultato senza precedenti nella specialità, che permette al team di superare il precedente record di sette successi di fila, condiviso proprio da Amnesya Fly X con due formazioni storiche come Sinapsi ed Ex3mo.

Il campionato si è disputato dal 6 al 9 agosto allo Sky Dream Center di Cumiana. Un altro successo arrivato al termine di un percorso costruito attraverso anni di allenamenti, sacrifici e lavoro sulla tecnica, con la continuità del gruppo come uno degli elementi decisivi.

La formazione campione d’Italia 2026 è composta da Giuseppe Cossu, capitano e fondatore del team, Chiara Brunetti, Roberto Mancini, Alessandro Anderlucci e dal video operator Sante Valentini. Fondamentale anche il contributo del coach Michele Silvi, che ha seguito la squadra nella preparazione tecnica e sportiva.

Cossu: «Questo record appartiene a tutti noi»

Per Cossu l’ottavo titolo non è però soltanto il risultato dei cinque atleti che hanno conquistato il primo posto. «Vincere un campionato italiano è difficile. Vincerne otto consecutivamente significa riuscire, anno dopo anno, a trovare ancora la motivazione per allenarsi, migliorarsi e rimettersi ogni volta in discussione», ha spiegato il capitano e fondatore di Amnesya Fly X.

Il record, sottolinea Cossu, «non appartiene soltanto alle cinque persone che oggi salgono sul gradino più alto del podio», ma anche agli atleti che negli anni hanno fatto parte della squadra, alle persone che l’hanno sostenuta e a chi ha condiviso allenamenti, sacrifici, vittorie e momenti difficili.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al coach Michele Silvi, «che con il suo lavoro, la sua esperienza e la sua passione ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo risultato».

Il nuovo primato assume inoltre un significato particolare per il team perché arriva dopo aver superato il record condiviso con Sinapsi ed Ex3mo. «È per noi motivo di enorme orgoglio, ma anche di grande rispetto verso chi ha scritto la storia di questa disciplina prima di noi», ha detto Cossu.

Ora l’obiettivo è la maglia azzurra

L’ottavo titolo italiano apre adesso una nuova fase per Amnesya Fly X. Il risultato di Cumiana rappresenta infatti il passaggio sportivo per l’accesso alla rappresentanza dell’Italia nei prossimi appuntamenti internazionali: i Mondiali in Arizona, in programma nell’ottobre 2026, e il successivo appuntamento mondiale previsto in Brasile nell’agosto 2027.

«Adesso vogliamo trasformare questo ottavo titolo in un nuovo punto di partenza. Il prossimo obiettivo è rappresentare al meglio l’Italia sulla scena internazionale», ha concluso Cossu.

Il campionato italiano si è svolto allo Sky Dream Center di Cumiana, ai piedi delle Alpi e con il Monviso sullo sfondo. Il centro, si legge nella nota, è ormai una realtà affermata nel panorama del paracadutismo sportivo per la sua attività e per il lavoro di formazione di paracadutisti e atleti.

Dopo otto titoli italiani consecutivi, per Amnesya Fly X la prossima sfida sarà dunque quella di portare il Tricolore e la maglia azzurra sui palcoscenici internazionali.