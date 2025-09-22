Stefano Piazza
2025-09-22

Marocco chiama Italia. Dai maxi investimenti di Rabat passa il successo del piano Mattei

In vent’anni il regno di Mohammed VI ha cambiato faccia, smentendo gli stereotipi sull’Africa arretrata Ora rilancia nuovi progetti, dalla logistica all’energia. Mentre collabora con l’Occidente contro il jihadismo.
mohammed vi
VOTAntonio | Mi manda papà

Mastella jr e gli altri. Uno squadrone di parenti eccellenti si candida alle prossime regionali in Campania

redazione digitale

La rossa Emilia ferma i pro vita e aiuta gli Lgbt

La rossa Emilia ferma i pro vita e aiuta gli Lgbt
Paolo Trande di Avs, vuole fermare le manifestazioni antiabortiste fuori dagli ospedali (Ansa)
In Emilia bandite le veglie anti aborto davanti alle cliniche. La fede invece è tollerata al festival arcobaleno, patrocinato dalla giunta, che ospita la pastora valdese pro queer.
pro vita emilia romagna

Riccardo Procacci: «Diamo i nostri motori ai caccia e un lavoroa oltre 6.000 persone»

Riccardo Procacci: «Diamo i nostri motori ai caccia e un lavoroa oltre 6.000 persone»
Riccardo Procacci (Imagoeconomica)

L’ad di Avio Aero: «Investiamo 200 milioni l’anno in questo Paese e cresceremo tre volte la media. Il management resterà italiano».

riccardo procacci
