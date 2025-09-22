Giuliano Guzzo
2025-09-22

Ma la sinistra Usa ancora colonizza scuole e università

Ansa
Non è un caso che l’attivista ucciso andasse spesso negli atenei: tutte le ricerche confermano il predominio assoluto dei liberal.
sinistra usa

È finita l’epoca del progressismo. Anche i giovani si spostano a destra

Ansa
Non solo Charlie Kirk: tutta la fascia di età che dal Sessantotto è stata appannaggio dei dem sta diventando sempre più conservatrice. In Occidente crescono influencer tradizionalisti, come la pro life italiana Anna Bonetti.
charlie kirk

Verità e libertà | Maratona Charlie Kirk

verità e libertà - maratona per charlie kirk

Charlie è stato ucciso in quanto cristiano

Ansa
Ascoltando i commenti successivi alla sua morte, si capisce che il movente dell’omicidio è religioso. Ormai anche sostenere il valore oggettivo del reale viene visto dagli intellettuali woke come una violenza. Le parole di Odifreddi lo dimostrano.
charlie kirk
