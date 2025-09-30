Flaminia Camilletti
2025-09-30

La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I dem verso la resa

La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I dem verso la resa
Ansa
Fonti militari: chi è a bordo sarà spostato e alcune navi affondate. Meloni: gli attivisti non diano scuse per sabotare il piano Trump.
Subscribe
flotilla

«Eleganza discreta e filiera corta. Il vero lusso è sottrarsi ai trend»

«Eleganza discreta e filiera corta. Il vero lusso è sottrarsi ai trend»
Paolo Zuntini (Eleventy)
Il co-fondatore di Eleventy Paolo Zuntini celebra i capi della linea femminile apprezzati anche in Usa e Medio Oriente. «Ci ribelliamo alla logica del fast fashion, puntiamo su collezioni longeve valorizzando i piccoli artigiani».
Subscribe
eleventy

«Caso Cucinelli, indagate su chi specula»

«Caso Cucinelli, indagate su chi specula»
Brunello Cucinelli (Ansa)
Marco Astorri, fondatore di Bio-On, il gioiellino fallito dopo le accuse di un fondo: «Non sappiamo chi c’è dietro agli attivisti. Le norme non consentono di svelare chi scommette al ribasso sotto lo 0,5%». Ieri la griffe su del 9%, aveva perso il 20% per le accuse di Morpheus.
Subscribe
cucinelli

Il piano di rilancio di Parigi e Berlino: aprire ancor di più le porte a Pechino

Il piano di rilancio di Parigi e Berlino: aprire ancor di più le porte a Pechino
Emmanuel Macron e Friedrich Merz (Ansa)
Ecco il vero obiettivo del Trattato di Aquisgrana fra Francia e Germania: il Consiglio degli esperti propone di togliere i dazi al Dragone, favorire gli investimenti cinesi e assegnare fondi alla Difesa in chiave anti Usa.
Subscribe
francia germania

Ed Gein, l’orrore americano raccontato da Ryan Murphy

True
Ed Gein, l’orrore americano raccontato da Ryan Murphy
«Monsters: La storia di Ed Gein» (Netflix)

La terza stagione della serie antologica Monsters, in uscita su Netflix il 3 ottobre, ricostruisce la vicenda di Ed Gein. Ryan Murphy racconta senza sensazionalismi la storia vera dell’assassino che ispirò personaggi come Norman Bates.

Subscribe
monsters: la storia di ed gein
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy