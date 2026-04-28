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Fabio Amendolara
2026-04-28

Donazioni per 42 milioni dal Cav. Dell’Utri e moglie rinviati a giudizio

Donazioni per 42 milioni dal Cav. Dell’Utri e moglie rinviati a giudizio
Marcello Dell'Utri (Imagoeconomica)
Il cofondatore di Forza Italia, già condannato in via definitiva per reati di mafia, ha ricevuto da Berlusconi diversi bonifici tra il 2012 e il 2021. Contestate la mancata denuncia ai pm delle somme e l’intestazione fittizia.
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marcello dell'utri
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La Lega: «Via dal Patto di stabilità». Ma Forza Italia e Fdi frenano

La Lega: «Via dal Patto di stabilità». Ma Forza Italia e Fdi frenano
Claudio Borghi (Ansa)
  • Maggioranza divisa in vista del voto parlamentare di giovedì. Salvini vuole lo scostamento di bilancio: «Aiutiamo gli italiani con i soldi degli italiani». Tajani: «Piuttosto ci sono i 400 miliardi del Mes congelati».
  • Benzina: venerdì scade lo sconto, il gasolio rischia di superare i 2,3 euro al litro. Il cdm si riunirà il 30 aprile. Arduo trovare risorse da altre sforbiciate ai ministeri.

Lo speciale contiene due articoli.

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patto di stabilità

Edicola Verità | la rassegna stampa del 28 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 28 aprile

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 28 aprile con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Del Vecchio jr si prende la finanza italiana

Del Vecchio jr si prende la finanza italiana
Leonardo Maria Del Vecchio (Ansa)
Leonardo Maria Del Vecchio, grazie a un prestito di 11 miliardi, liquida due fratelli e sale al 37,5% di Delfin. Previsti entro giugno 1,5 miliardi di euro di dividendi dalle partecipate. E non si esclude l’«eresia» dello scorporo delle partecipazioni in una società separata.

Dopo quattro anni dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, la cassaforte di famiglia Delfin smette di essere un forziere intoccabile. Dentro, si intrecciano le partecipazioni nell’impero EssilorLuxottica, il 17,5% di Mps, il 10,01% di Generali e il 2,7% di Unicredit. Un mosaico finanziario che, più che una holding, assomiglia sempre di più a una cabina di regia della finanza italiana.

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leonardo maria del vecchio
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Piano in tre fasi dell’Iran, Trump «valuta»

Piano in tre fasi dell’Iran, Trump «valuta»
Manifesto di propaganda sulla chiusura di Hormuz a Teheran (Getty Images)
  • La proposta prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti e la riapertura di Hormuz. I negoziati sul nucleare inizierebbero solo in un secondo momento. La Casa Bianca non chiude ma specifica: «Linee rosse rimangono». Putin si offre di ricevere l’uranio.
  • Netanyahu: «Lavoro non finito in Libano». Parole forti di Smotrich in Cisgiordania.

Lo speciale contiene due articoli.

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iran
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