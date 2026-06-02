True Francesco Bonazzi L’idolo della Ue cambia la Costituzione per far fuori il presidente ungherese Peter Magyar (Ansa)

Peter Magyar si sbarazzerà del capo di Stato sgradito. A Giorgia Meloni certe riforme sono vietate.Laboratorio di democrazia in Ungheria. Il premier di centrodestra Peter Magyar si prepara a fare una legge costituzionale che manderebbe a casa il presidente Tamàs Sulyok, da lui definito «una marionetta di Orbán». La mossa è legittima, e il partito del premier ha anche i numeri, ma arriva dopo un ultimatum sulle dimissioni decisamente brutale. Ultimatum che il presidente ha respinto con sdegno. Insomma, c’è un notevole strappo in quel di Budapest. Ma l’Ue e i vari tutori della democrazia in Ungheria, dopo anni di faticosa vigilanza democratica, ora tacciono perché Magyar è ancora iscritto d’ufficio al partito dei Buoni.Certo, vista dall’Italia, la vicenda somiglia quasi a una sparatoria sulla piazza del Parlamento. Giorgia Meloni e il centrodestra, che fin dai tempi di Silvio Berlusconi aveva proposto il presidenzialismo, hanno dovuto sospendere tutto perché poteva sembrare un attacco al presidente attuale, Sergio Mattarella. Il leader di Tisza, Magyar, ha stravinto le elezioni del 12 aprile e dopo 16 anni ha messo la parola fine al lungo regno di Viktor Orbán. Lanciò la sfida a Fidesz, il partito in cui aveva militato anche lui, un paio di anni fa, parlando di «sistema feudale» da abbattere. Così, non ha stupito troppo che, dopo una campagna elettorale piena di colpi proibiti, abbia chiesto una serie di dimissioni al vertice delle istituzioni, comprese quelle di Sulyok, un ex presidente della Corte Costituzionale da lui definito «marionetta di Orbán». L’ultimatum scadeva a fine maggio e ieri il capo dello Stato, in un video su Facebook, ha risposto picche. Ha affermato che intende tranquillamente cooperare con il nuovo governo e che è pronto a dare una mano con Bruxelles per sbloccare i famosi fondi europei persi ai tempi di Orbàn. Magyar si aspettava il muro di gomma e ieri ha immediatamente annunciato che passerà al piano B: cambio della Costituzione e tanti saluti al presidente. Il premier ha accusato nuovamente Sulyok di aver «deluso l’Ungheria» con «silenzi e omissioni» sull’operato di Viktor Orbán. Dopo di che ha spiegato che «esistono diverse opzioni per sostituire il presidente della Repubblica», anche nel caso questi non si dimetta volontariamente. La strada non è troppo complicata: si tratta di approvare una legge costituzionale che preveda espressamente i casi in cui un presidente decade e Tisza, il partito del centrodestra creato da Magyar, ha tranquillamente i due terzi dei voti necessari a portare a casa la riforma. E a poco serve che Sulyok abbia chiesto il parere della Commissione di Venezia, organo consultivo costituzionale del Consiglio d’Europa. Magyar è forte, in Europa. La scorsa settimana è andato a Bruxelles ed è riuscito a ottenere lo sblocco di 16,4 miliardi di euro di fondi europei. Ieri Magyar ha anche avuto un colloquio con il governatore della Banca nazionale d’Ungheria Mihaly Varga. Il premier ha informato il governatore a proposito «degli sforzi del governo per garantire lo sblocco dei fondi Ue, nonché sulle misure anticorruzione introdotte». Va detto che una proposta di legge costituzionale per la rimozione del presidente della Repubblica non ha precedenti nella storia post-comunista dell’Ungheria. Ma l’Ue ancora si frega le mani per la sconfitta di Orbán e ieri, il portavoce per gli Affari interni della Commissione, Markus Lammert, ha affermato che Bruxelles «sta seguendo da vicino» lo scontro tra Magyar e Sulyok, senza però entrare nel merito. Certo, la riforma in senso presidenzialista che la Meloni ha accantonato dopo la sconfitta al referendum è decisamente un pranzo di gala, rispetto alla marcia di Magyar sull’inquilino di Palazzo Sàndor. L’8 settembre del 2022, a pochi giorni dalle elezioni, l’allora segretario del Pd, Enrico Letta lanciò l’allarme: «Vogliono mandare a casa Mattarella». Ma le riforme costituzionali hanno un iter e dei numeri tassativi, non un nome e un cognome.