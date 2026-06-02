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Lorenzo Castellani
and
Gaetano Quagliariello
2026-06-02

Così il «partito del Quirinale» è diventato padrone dello Stato

Così il «partito del Quirinale» è diventato padrone dello Stato
Alle spalle, il Quirinale (Imagoeconomica). Nel riquadro, il libro di Castellani e Quagliariello
Nel libro di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello la storia di 80 anni di Repubblica. Con una Carta nata per avere governi poco stabili, il sistema cerca un Principe. Lo trova prima nei partiti. Poi, dopo Mani Pulite, si sposta sul Colle.

Nella parte sui princìpi e sui diritti fondamentali, le culture politiche trovano relativamente presto un terreno comune: la Costituzione è «riconosciuta» da tutti come liberale e democratica, come sottolinea Meuccio Ruini quando, nella seduta del 12 marzo 1947, rivendica il sistema di libertà e diritti che la distingue tanto dai modelli totalitari quanto dalle esperienze instabili del passato.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 2 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 2 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 2 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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A Milano schiavi islamici e ricconi

A Milano schiavi islamici e ricconi
Il cantiere del nuovo consolato americano che sorgerà a Milano (Ansa)
Il modello Beppe Sala promuove uno «sviluppo» urbano che usa lo sfruttamento alla maniera coranica, in stile monarchie del Golfo, come emerge dal caso del consolato americano.

Milano conferma un dato ormai strutturale: il suo modello di sviluppo (più precisamente di accumulazione) ha generato squilibri distributivi profondi e difficilmente reversibili. È un sistema dove la rendita fondiaria e immobiliare ha assunto un peso sempre più dominante fino a diventare il principale fattore strutturante dell’intera economia urbana.

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Arrestato un altro italo-marocchino: pronto al martirio ispirato da Salim

Arrestato un altro italo-marocchino: pronto al martirio ispirato da Salim
iStock
Zakaria Ben Haddi, 21 anni, residente in Brianza, fermato ieri per terrorismo. Secondo gli uomini della Digos era «verosimile una sua immediata attivazione». Sui social esaltava gli attentati musulmani contro i cristiani.

L’ultimo segnale d’allarme è arrivato il 30 maggio. Quando, secondo la Procura di Milano, Zakaria Ben Haddi ha pubblicato sui propri profili social «diversi post inneggianti al martirio, facendo ritenere verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione».

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Macron si rimpinza di gas russo e poi si vanta se cattura petroliere

Macron si rimpinza di gas russo e poi si vanta se cattura petroliere
Emmanuel Macron (Ansa)
Il presidente francese esibisce sui social un abbordaggio nell’Atlantico. Il Cremlino: «Pirateria».

Come si dice ipocrisia in francese? Tranquilli, non serve andare a controllare sul vocabolario italiano-francese. Basta seguire le giornate del presidente transalpino Emmanuel Macron. I suoi annunci, le sue sparate. La sua hypocrisie.

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