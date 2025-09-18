Martino Cervo
Ora i Maga non cadano in trappola limitando la libertà di espressione

La procuratrice generale Pam Bondi ha rivendicato di voler perseguire chi si rallegra per la morte di Kirk (Getty Images)
L’idea di perseguire chi infanga l’attivista caduto contraddice la lotta per il free speech.
charlie kirk maga

Così la sinistra combatte l’odio: «Vi abbiamo già appeso per i piedi»

La commemorazione di Charlie Kirk in consiglio comunale a Genova. Nel riquadro, Claudio Chiarotti (Ansa)

In Consiglio comunale a Genova, incredibile frase dell’esponente del Pd alla capogruppo di Fratelli d’Italia che commemorava l’assassinio del giovane attivista conservatore negli Usa. Il dem poi costretto a scusarsi.

sinistra violenza

Food Talk | Attenzione alla nuova schiavitù: quella del cibo

Il food è ormai da tempo uno dei settori più di tendenza. Ma ha anche dei lati oscuri, che impattano sui consumatori. Qualche consiglio per evitarli.

gemma gaetani food talk podcast

Charlie omofobo e razzista? Tutto inventato

Charlie Kirk (Getty Images)
Da Saviano a Odifreddi passando per la Costamagna, chi infanga il pasionario trumpiano, da morto, lo ignorava da vivo. E oggi cita frasi mai pronunciate dal giovane freddato durante un comizio. Basta bufale: Kirk non odiava le donne, i neri e gli omosessuali.
sinistra charlie kirk

«Una cerimonia senza precedenti». Re Carlo celebra il presidente Trump

Carlo III e Donald Trump a Londra (Ansa)
Donald definisce il sovrano un «amico» e lo scambio di doni è di alto valore simbolico. Oggi il tycoon incontra Keir Starmer.
carlo iii trump
