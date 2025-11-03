Flaminia Camilletti
2025-11-03

Trump avverte la Nigeria: «Basta ammazzare i cristiani altrimenti vi invado»

Trump avverte la Nigeria: «Basta ammazzare i cristiani altrimenti vi invado»
Donald Trump (Ansa)
Il leader Usa solleva il tema delle persecuzioni. La replica: «Massacri? Esagerazione». Ma il capo dello Stato africano chiede di essere ricevuto alla Casa Bianca per parlarne.
Subscribe
nigeria

Washington punta il dito contro Abuja: «Persecuzioni contro i cristiani»

True
Washington punta il dito contro Abuja: «Persecuzioni contro i cristiani»
Getty Images

Si registrano delle significative fibrillazioni tra la Casa Bianca e la Nigeria. Donald Trump ha infatti designato la nazione africana come un «Paese di particolare preoccupazione» a causa dell'allarmante situazione in cui versano i cristiani in loco.

Subscribe
nigeria

Edicola Verità | la rassegna stampa del 3 novembre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 3 novembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 3 novembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Francesco Paolo Sisto: «Tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare»

Francesco Paolo Sisto: «Tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare»
Francesco Paolo Sisto (Imagoeconomica)
Il vice di Nordio: «Il ddl sulla Giustizia garantisce giudici imparziali ai cittadini e libera i magistrati dal peso delle correnti. Discuteremo con l’Anm, ma non accetteremo diktat».
Subscribe
intervista francesco paolo sisto

«Abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini e la Cgil»

«Abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini e la Cgil»
Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (Imagoeconomica)

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, rivela l’accordo per 150 euro in più ai dipendenti: «Cisl e Uil vogliono fare l’interesse di 1,6 milioni di lavoratori, altri invece usano il sindacato per fare politica».

Subscribe
intervista paolo zangrillo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy