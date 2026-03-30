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Antonio Rossitto
2026-03-30

Lupi: «Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato»

Lupi: «Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato»
Maurizio Lupi (Ansa)
Il capo di Noi Moderati: «Ora la priorità è aiutare famiglie e imprese. Mi auguro che sulla legge elettorale l’opposizione dialoghi. Il candidato sindaco di Milano? Non un civico».
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intervista maurizio lupi

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa

Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa (Ansa)
Il Patriarca latino di Gerusalemme e il Custode ufficiale della chiesa sono stati bloccati dalle autorità dello Stato ebraico mentre si recavano nella chiesa per celebrare la Domenica delle Palme. Meloni: «Un’offesa non solo per i credenti ma per tutti».
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K.I.S.S. | Il mistero di Yuri

K.I.S.S. | Il mistero di Yuri

Che cosa causò la morte del primo uomo che era stato nello Spazio? Tra leggende, piccole prove e troppe supposizioni, ecco che cosa accadde al suo aeroplano.

sergio barlocchetti kiss podcast
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Avvoltoi su Giorgia

Avvoltoi su Giorgia
Giorgia Meloni (Ansa)
Non solo Colle e stampa progressista tifano per il governissimo, ma spinge pure parte degli industriali. Però anche i sondaggi dicono che il centrodestra resta davanti. Rimettere il mandato sarebbe un errore.
Se è vero che i veri amici si vedono nel momento del bisogno, è vero anche il contrario. Da qualche giorno, dopo la vittoria del No al referendum e dopo le dimissioni di Andrea Delmastro, di Giusi Bartolozzi e di Daniela Santanchè, hanno cominciato a levarsi in alto i primi avvoltoi. Ruotano intorno alla testa di Giorgia Meloni e del suo esecutivo dopo la prima e forse unica battuta di arresto di questo governo, tra trenta giorni, il più longevo della storia della Repubblica italiana.
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governo meloni
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