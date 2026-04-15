{{ subpage.title }}

True
Francesco Borgonovo
2026-04-15

Libera Chiesa solo se fa comodo alla sinistra

Libera Chiesa solo se fa comodo alla sinistra
Elly Schlein (Getty Images)
I progressisti si riscoprono guelfi adesso che si possono cavalcare le offese della Casa Bianca al Papa e le vignette blasfeme. Ma chi ora, come la Schlein, contesta la «cultura della sopraffazione», silenzia i cattolici quando parlano di aborto e fine vita.

È quasi emozionante assistere a questo ritorno di fiamma medievale: tutti stanno col Papa contro il (sedicente) imperatore d’Occidente. Il guelfismo si diffonde a ogni latitudine, soprattutto a sinistra, anche se ha un nemico meno nobile di Federico Barbarossa, ovvero Donald Capelloarancione.

Continua a leggereRiduci
scontro trump papa

Arrestato (di nuovo) uno dei capi della Banda della Magliana. Noi lo abbiamo incontrato

True
Arrestato (di nuovo) uno dei capi della Banda della Magliana. Noi lo abbiamo incontrato
Raffaele Pernasetti fotografato nel suo ristorante a Roma

Raffaele Pernasetti, detto «Er Palletta», è stato arrestato per narcotraffico. Nelle scorse settimane lo avevamo rintracciato nel suo ristorante a Testaccio: a pranzo, in una saletta riservata, partecipava a una riunione con familiari e un parente arrivato con un trolley.

Continua a leggereRiduci
arresto pernasetti
True

E Trump fa le pratiche di divorzio: «Scioccato, la Meloni non mi aiuta»

E Trump fa le pratiche di divorzio: «Scioccato, la Meloni non mi aiuta»
Donald Trump (Ansa)
Sfogo del tycoon dopo le critiche su Leone: «È molto diversa da quello che pensavo, dice che non vuole essere coinvolta nella guerra». E insiste sul Papa: «Non dovrebbe parlare, non ha idea di quello che succede in Iran».

Donald Trump è andato all’attacco di Giorgia Meloni. «A voi italiani piace il fatto che il vostro presidente del Consiglio non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo», ha affermato al Corriere della Sera.

Continua a leggereRiduci
donald trump
True

Meloni: «Con Trump non c’è sudditanza, ho già parlato chiaro». E sferza Ue e Israele

Meloni: «Con Trump non c’è sudditanza, ho già parlato chiaro». E sferza Ue e Israele
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier interrompe gli accordi sulla difesa con Gerusalemme e incalza Ursula: «Via il Patto di stabilità prima che sia tardi».

Giorgia Meloni, all’indomani delle parole severe contro Trump circa l’intervento di quest’ultimo contro il Papa, conferma la linea e non cambia idea. «Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili» ha spiegato arrivando al Vinitaly a Verona.

Continua a leggereRiduci
giorgia meloni

Edicola Verità | la rassegna stampa del 15 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 15 aprile

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 15 aprile con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy