True Alessandro Rico In mano alla politica, l’algoritmo fa più paura

Mentre il sindaco di Genova Silvia Salis, star della sinistra, sogna il Grande fratello fiscale a mezzo Ia, gli Usa ordinano ai colossi del digitale di consentire al governo qualsiasi uso della loro tecnologia. Ci sono milioni di lavoratori a rischio, ma il potere pensa solo al controllo.Non temere l’Intelligenza artificiale in sé, semmai l’Intelligenza artificiale in te. Quella che vuole entrare nei tuoi affari, prima che nella tua testa - e per conto dello Stato. Perché la politica, qui, gioca una partita ambigua: da un lato spiega che bisogna regolamentare l’algoritmo e che si devono proteggere i cittadini; dall’altro vuole appropriarsi delle tecnologie, magari per rivolgerle contro le persone stesse. In forma etico-socialistica, come nell’idea del sindaco di Genova, astro nascente della sinistra italiana: se fosse presidente del Consiglio, ha detto ieri alla Stampa Silvia Salis, impiegherebbe «un bel programma di Intelligenza artificiale per scovare gli evasori». Oppure in forma amorale: è il caso delle nuove regole che ha stilato l’amministrazione americana, dopo la lite con Anthropic sull’uso del supercomputer per sorveglianza di massa e armi autonome. La Casa Bianca, riferisce il Financial Times, costringerà i colossi dell’Ia a garantire al governo l’utilizzo dei loro modelli per qualsiasi scopo legale. Laddove ciò che è legale lo stabilisce lo stesso potere politico che se ne serve.Autorevoli studiosi ci hanno illustrato la minaccia che rappresenta Big tech. Il monumentale saggio di Shoshana Zuboff sul capitalismo della sorveglianza ha marchiato un’epoca, svelando il raffinato e perverso meccanismo attraverso il quale i giganti del Web non solo si sforzano di orientare le nostre scelte di consumo, ma sfruttano l’interazione tra i loro sistemi e la nostra psicologia per determinare il comportamento umano. In ballo non c’è, banalmente, la possibilità di prevedere ciò che potremmo fare - e di spingerci a farlo con la «giusta» pubblicità - ma addirittura la capacità di imporcelo, senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Un dominio morbido e spersonalizzante. Lo ha spiegato bene il filosofo Carlo Galli: la riduzione della persona a una collezione di dati, che coincidono con le tracce di sé che ciascuno dissemina su Internet, produce una duplicazione della realtà. Così, da una parte - sempre più irrilevante - c’è il mio vero io, per il modo in cui lo concepisco e per il modo in cui si rapporta con gli altri. Dall’altra parte c’è il suo simulacro statistico. Anzi, la molteplicità dei suoi simulacri, perché ogni Ia e ogni calcolatore che mi profilano elaborano di me un’immagine diversa e funzionale ai loro obiettivi.Tutto vero. Tutto inquietante. Ma se, del binomio foucaultiano, questo è il versante del «sorvegliare», al privato, ancorché ricco e influente, manca l’altra facoltà che invece possiede il pubblico: il diritto di «punire». Perciò dovrebbe spaventarci di più il Grande fratello fiscale che Grok e OpenAi. Ovvero, OpenAi dovrebbe preoccuparci soprattutto nella misura in cui, in nome del profitto, trasmette al Pentagono il suo potenziale per sviluppare i mezzi adatti a una guerra distopica. Armamenti che, forse, nemmeno ci si può permettere di bandire davvero, come ai tempi dei trattati sulla riduzione delle testate nucleari. Mentre noi fissiamo limiti, il nemico, meno condizionato da scrupoli etici, potrebbe conseguire la forza sufficiente ad annientarci.Il capitalista può manipolarci, ma non costringerci. Almeno, non in virtù di una pretesa giuridica. Ma quando la sua tecnologia diventa strategica, lo Stato che ci mette le mani sopra acquisisce capacità tanto più insidiose, in quanto sorrette dal puntello della legittimità.La politica, allora, cosa deve fare? È inevitabile che ambisca al controllo dell’Ia. Ma sarebbe sacrosanto che si occupasse anche del problema sollevato da Giorgia Meloni: tutelare l’occupazione dallo tsunami che sta per abbattersi sul mondo.La Cbs ha appena pubblicato la lista delle dieci professioni più esposte alla «concorrenza» del cervellone elettronico, almeno in base alle stime della solita Anthropic. Colpisce che, tra i mestieri in bilico, ci siano soprattutto quelli che per anni gli esperti hanno invitato i giovani a preferire, perché avrebbero offerto più opportunità e maggiori remunerazioni: programmatori, tecnici addetti a verificare la qualità dei software e a supportare gli utenti dei computer, analisti finanziari. È verso un destino tragico che ci sta conducendo la promessa di prosperità venduta, spesso, al prezzo altissimo delle scuole d’élite, a una generazione che ha dovuto imparare la «resilienza» di fronte alle sfide di un mercato del lavoro fluido, svuotato di garanzie e reti di assistenza.Pensare a un salvagente per milioni di persone che potrebbero all’improvviso diventare «inutili» è più importante che sguinzagliare un algoritmo per monitorare i contribuenti. Come agire? Bella domanda. Si potrebbe chiedere ai cinesi, che giusto ieri hanno annunciato misure, tra stage e formazione universitaria, per schermare i posti di lavoro dall’avanzata della tecnologia. Se no, proviamo a interrogare l’Ia. Chissà se ha anche una soluzione a sé stessa.