Giuliano Zulin
2026-03-09

Nel Golfo tagliano la produzione: rischio petrolio sopra 100 dollari

(IStock)
Il presidente Usa: «Poi i prezzi scenderanno velocemente». Allarme gas per l’Europa.

Ieri l’Us Oil, un cosiddetto “contratto per Differenza” (Cfd) che replica l’andamento del prezzo del petrolio Wti americano, era scambiato in rialzo del 22% rispetto a venerdì a 112 dollari al barile. Il valore dell’Us Oil segue solitamente il prezzo dei futures sul greggio statunitense, per questo è tenuto d’occhio durante i weekend - quando gli scambi tradizionali sono chiusi - così da dare una idea agli investitori su come si muoverà il prezzo vero del petrolio.

petrolio rincaro
L’Iran ha scelto la sua nuova Guida: «Continuità nel nome di Khamenei»

Celebrazioni a Teheran per Mojtaba Khamenei (Ansa)
  • L’Assemblea religiosa avrebbe «investito» Mojtaba, il secondogenito del leader eliminato da Washington. Si allontana l’ipotesi di una tregua: Trump lo considera una figura «inaccettabile» e organica ai pasdaran.
  • Nel Golfo attacchi e ritorsioni anche contro i siti di desalinizzazione che assicurano le forniture potabili. Scenario «apocalittico» dopo i raid sulle raffinerie di Teheran.

Lo speciale contiene due articoli.

iran nuovo governo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
«Tasseremo chi specula su benzina e bollette»

Giorgia Meloni (Ansa)
Meloni intervistata da Mario Giordano su Rete 4: «Non entreremo in guerra ma rischiamo di essere toccati dalle sue conseguenze su economia e sicurezza interna. Siamo mobilitatissimi contro eventuali minacce terroristiche. Il referendum? Occasione unica».
meloni prezzi speculatori

K.I.S.S. | Asso nella lentezza

Una medaglia mai data per scadenza dei termini, un atto eroico in quella che viene definita la Guerra dimenticata. Ecco la storia di Royce Williams.

sergio barlocchetti kiss podcast
