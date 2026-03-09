{{ subpage.title }}

«Pronti gli ispettori in tribunale per salvare la famiglia del bosco»

«Pronti gli ispettori in tribunale per salvare la famiglia del bosco»
Il tribunale dei minori de L'Aquila (Ansa)
Annuncio di Meloni a «Fuori dal coro»: «Nordio li sta per inviare». Salvini sfida i giudici: «Pronto ad andare in Abruzzo, ci sono persone senza anima che fanno soffrire mamme e bimbi. Vedrò il Garante dell’infanzia».

A questo punto, l’ultima speranza a cui aggrapparsi rimane la politica. Il Tribunale dei minori dell’Aquila, con tutta evidenza, non ha alcuna intenzione di dialogare con la famiglia nel bosco e così tutte le istituzioni coinvolte in questa assurda vicenda. L’ultimo provvedimento con cui il giudice ha decretato l’allontanamento dei bambini dei Trevallion da mamma Catherine è il segno evidente e indelebile di una chiusura totale.

L’Iran ha scelto la sua nuova Guida: «Continuità nel nome di Khamenei»

L’Iran ha scelto la sua nuova Guida: «Continuità nel nome di Khamenei»
Celebrazioni a Teheran per Mojtaba Khamenei (Ansa)
  • L’Assemblea religiosa avrebbe «investito» Mojtaba, il secondogenito del leader eliminato da Washington. Si allontana l’ipotesi di una tregua: Trump lo considera una figura «inaccettabile» e organica ai pasdaran.
  • Nel Golfo attacchi e ritorsioni anche contro i siti di desalinizzazione che assicurano le forniture potabili. Scenario «apocalittico» dopo i raid sulle raffinerie di Teheran.

Lo speciale contiene due articoli.

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 marzo con Carlo Cambi

«Tasseremo chi specula su benzina e bollette»

«Tasseremo chi specula su benzina e bollette»
Giorgia Meloni (Ansa)
Meloni intervistata da Mario Giordano su Rete 4: «Non entreremo in guerra ma rischiamo di essere toccati dalle sue conseguenze su economia e sicurezza interna. Siamo mobilitatissimi contro eventuali minacce terroristiche. Il referendum? Occasione unica».
K.I.S.S. | Asso nella lentezza

K.I.S.S. | Asso nella lentezza

Una medaglia mai data per scadenza dei termini, un atto eroico in quella che viene definita la Guerra dimenticata. Ecco la storia di Royce Williams.

