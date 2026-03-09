{{ subpage.title }}

Sarina Biraghi
2026-03-09

Uccidono anziana ma rom intoccabili

(Ansa)
Quattro giovani in fuga dai carabinieri ammazzano con un’auto una donna di 89 anni In questo caso, però, i minori restano affidati alle madri dentro alle roulotte: perché?
rom
L’Iran ha scelto la sua nuova Guida: «Continuità nel nome di Khamenei»

Celebrazioni a Teheran per Mojtaba Khamenei (Ansa)
  • L’Assemblea religiosa avrebbe «investito» Mojtaba, il secondogenito del leader eliminato da Washington. Si allontana l’ipotesi di una tregua: Trump lo considera una figura «inaccettabile» e organica ai pasdaran.
  • Nel Golfo attacchi e ritorsioni anche contro i siti di desalinizzazione che assicurano le forniture potabili. Scenario «apocalittico» dopo i raid sulle raffinerie di Teheran.

Lo speciale contiene due articoli.

iran nuovo governo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
«Tasseremo chi specula su benzina e bollette»

Giorgia Meloni (Ansa)
Meloni intervistata da Mario Giordano su Rete 4: «Non entreremo in guerra ma rischiamo di essere toccati dalle sue conseguenze su economia e sicurezza interna. Siamo mobilitatissimi contro eventuali minacce terroristiche. Il referendum? Occasione unica».
meloni prezzi speculatori

K.I.S.S. | Asso nella lentezza

Una medaglia mai data per scadenza dei termini, un atto eroico in quella che viene definita la Guerra dimenticata. Ecco la storia di Royce Williams.

sergio barlocchetti kiss podcast
