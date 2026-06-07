True Carlo Pelanda La risposta al caro-petrolio non passa da un aumento dei tassi

Una soluzione finanziaria sarebbe controproducente, tocca proteggere tutti Hormuz.Da qualche settimana il mio gruppo di ricerca specializzato in scenaristica (geo)economica riceve richieste sempre più preoccupate da attori industriali e finanziari di probabilizzare sia il rischio di un prezzo del petrolio che schizzi verso i 200 dollari al barile sia le possibili contromisure. Il motivo è l’evidenza di un esaurimento delle scorte strategiche che al momento stanno compensando il gap di forniture di combustibili fossili in Europa, America e Cina, una parte del Pacifico già in grave crisi. In sintesi, se il blocco di Hormuz durasse ancora due o tre mesi, le scorte di petrolio e carburanti raffinati non rinnovate diventerebbero insufficienti. Ciò alzerebbe l’inflazione in gran parte del mondo e ridurrebbe le attività produttive, innescando uno scenario di stagflazione che colpirebbe molto l’Europa, ma anche gli Stati Uniti (tendenza già visibile nei dati correnti). Con possibile aumento del costo del denaro da parte della Bce il cui mandato prioritario è combattere l’inflazione. In recenti conversazioni con tecnici della Bce ho sostenuto l’ovvietà che una crisi di scarsità in settori generativi di inflazione per motivi geopolitici ha solo soluzioni altrettanto geopolitiche e non di politica monetaria perché l’aumento dei tassi in queste circostanze moltiplicherebbe l’effetto recessivo. Questi tecnici hanno mostrato piena consapevolezza del punto, ma data la missione della Bce (che finora ha rinviato il rialzo dei tassi) se l’inflazione aumentasse non potrebbero evitare la restrizione monetaria. Brivido. Il rischio di caso peggiore non è al momento precisabile perché ci sono segnali di negoziato riservato tra Usa e Iran, ma con rischio di prolungamento. Il motivo è il gap di deterrenza statunitense dovuto alla non volontà di Washington di intensificare l’azione militare per sbloccare lo stretto di Hormuz. Per tale motivo il regime iraniano non teme né invasioni né danni irreparabili. È in enorme e crescente difficoltà interna, ma il regime autoritario è ben organizzato e in grado di reprimere con illimitata violenza rivolte interne. Inoltre ho un sospetto personale senza prove, ma con tanti indizi: la Cina vede nel caso iraniano la possibilità che l’America le chieda in ginocchio un aiuto per lo sblocco di Hormuz, essendo l’Iran un satellite di fatto della Cina - così come il Pakistan, pur un po’ meno, che sta lavorando come mediatore - e conceda più favori a Pechino. Semplificando, Teheran, pur divisa tra falchi e colombe, ha capito che l’America - diversamente da Israele - ha rinunciato al cambiamento di regime e che la Cina ne sostiene la continuità. Alcuni colleghi enfatizzano che anche Pechino sarebbe nei guai se il blocco di Hormuz continuasse. Vero, ma bisogna considerare che il regime dittatoriale cinese ha capacità repressiva interna totale nonché opzioni di rifornimento clandestine dalla Russia. Tralascio altre complicazioni per arrivare al punto: Washington è in enorme difficoltà perché non può mollare in quanto sarebbe una sconfitta con conseguenze geopolitiche sistemiche né riesce (per gap di consenso interno) a produrre una deterrenza sufficiente che porti alla resa dell’Iran. Infatti è passata dalla strategia del blitz a quella del boa constrictor, via blocco navale, sperando che il tempo giochi a suo favore. Non necessariamente è una scelta sbagliata, ma è proprio l’eventualità di un aumento dei tempi per lo sblocco di Hormuz che genera un rischio economico catastrofico per gli importatori di petrolio, ma demoltiplicato per la Cina.Soluzioni? L’America, se sola, ha problemi di gap strategico e quindi la soluzione più razionale è quella di intervenire con una coalizione di alleati europei e del Pacifico per un presidio di sicurezza dei transiti via Hormuz. Al momento questa opzione è in preparazione, ma gli alleati vogliono intervenire solo dopo la sigla di un accordo tra America e Iran. I tempi di questo sono incerti e tale opzione è una non soluzione. Sarebbe una soluzione se gli alleati decidessero di intervenire con strumenti difensivi delle navi senza un accordo stabilizzato tra America e Iran. Due o tre mesi per creare il sistema di scorta dei traffici e questi riprenderebbero, pur più lungo lo sminamento. Probabilità? Al momento bassa, ma è scenario di caso migliore corroborato da un accordo speciale con le assicurazioni navali. Inoltre, l’accordo Onu sulla libertà di navigazione renderebbe legittima sul piano del diritto internazionale una vasta mobilitazione per lo sblocco di Hormuz (e per l’ingresso sicuro da Sud nel Mar Rosso).Gli Stati importatori e quelli esportatori nel Golfo si stanno preparando a un caso peggiore di blocco lungo di Hormuz? Ovviamente: oledotto trasversale in Arabia già esistente che sbocca nel Mar Rosso, oleodotto degli Emirati con terminale nel Pacifico che salta Hormuz, nuove vie dell’Iraq verso Nord, ecc. Poi tutti i produttori di petrolio e gas stanno aumentando l’export e fortunatamente per l’Italia al riguardo dell’importazione di gas non c’è grande rischio di scarsità pur ancora non valutabile il costo. Ma la sostituzione del petrolio via Hormuz prenderebbe due o tre anni nel migliore dei casi dove il moltiplicatore finanziario dei prezzi dell’energia potrebbe mantenere un impatto inflazionistico. Per tale motivo, pur in mancanza di dati sul negoziato riservato in corso nel Golfo, ritengo più razionale predisporre un’operazione difensiva dei traffici di Hormuz che unisca gli alleati europei e del Pacifico al potenziale statunitense, anche senza accordo America-Iran. Salverebbe l’economia italiana.www.carlopelanda.com