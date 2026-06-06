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Maurizio Belpietro
2026-06-06

I compagni sono contro ogni tipo di energia

I compagni sono contro ogni tipo di energia
Angelo Bonelli (Ansa)
La sinistra vota contro l’atomo e minaccia referendum anti reattore. Allo stesso tempo si oppone ai parchi che sfruttano vento e sole, lamentandosi però del caro bollette. Se andasse al governo saremmo rovinati.

La sinistra accusa il governo di non fare nulla per la crescita del Pil e ancor meno per abbassare i prezzi delle bollette. I miglioramenti sono ovviamente sempre auspicabili e l’attuale maggioranza, nell’anno che rimane prima del voto, farebbe bene a concentrarsi sui temi economici.

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nucleare
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Altro giro di sconti sui carburanti, ma poi spariranno per colpa della Ue

Altro giro di sconti sui carburanti, ma poi spariranno per colpa della Ue
iStock
Antonio Tajani punta a prorogare il taglio accise per tutto giugno. Matteo Salvini: «Prendiamo soldi dai 20 miliardi di extraprofitti delle banche».

Il taglio delle accise che scade alla mezzanotte di oggi, potrebbe essere prorogato fino a fine giugno. Lo ha anticipato ieri il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. Si tratta del quarto intervento dopo l’avvio degli sconti il 18 marzo per contenere i rincari dei carburanti a causa dei rialzi del petrolio per la guerra in Medio Oriente.

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caro carburanti
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Spesi 25 milioni per archiviare il Cav. Ma i pm avrebbero delle nuove piste

Spesi 25 milioni per archiviare il Cav. Ma i pm avrebbero delle nuove piste
Silvio Berlusconi (Ansa)
Prima stima dei costi delle indagini. E dalle carte su Marcello Dell’Utri spunta un carabiniere...

L’archiviazione di Marcello Dell’Utri nell’ultima inchiesta fiorentina in cui era accusato di essere il mandante delle stragi mafiose del 1993-1994 ha riacceso l’interesse mediatico sulla datata vicenda.

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berlusconi
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Crans, Moretti fa persino la vittima

Crans, Moretti fa persino la vittima
I coniugi Moretti (Ansa)
La titolare della discoteca: «Ci hanno distrutti». Indignati i parenti dei giovani coinvolti. Contestato alla donna anche il reato di falso documentale per una fattura contraffatta.

«Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti. Vogliamo collaborare con la giustizia». Dopo le lacrime è passata all’attacco Jessica Moretti, rendendo una dichiarazione spontanea in apertura di udienza ieri nell’aula del politecnico di Sion, udienza che la vedeva a confronto con il marito Jacques Moretti.

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Teheran apre all’accordo se gli Usa scongelano beni per 24 miliardi di dollari

Teheran apre all’accordo se gli Usa scongelano beni per 24 miliardi di dollari
Ansa
L’Iran esclude un incontro Donald-Khamenei. Il tycoon: «Posso prendere l’uranio pure senza intesa». Altri raid dell’Idf in Libano.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare continuano a muoversi tra aperture diplomatiche e nuove tensioni, mentre sul terreno si moltiplicano episodi che rischiano di compromettere qualsiasi tentativo di intesa.

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