{{ subpage.title }}

True
Maurizio Belpietro
2026-06-07

Che spasso Travaglio contro i suoi giudici

Che spasso Travaglio contro i suoi giudici
Nicole Minetti (Ansa)
Il procuratore generale di Milano accusa il «Fatto» di aver scritto balle, il Torquemada di Santoro annuncia querela. Inizia lo show.

Ragazzi, che show. Era dai tempi di «Che fai, mi cacci?» che non ne vedevo uno così acceso fra persone che in teoria giocano nella stessa squadra. Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi indossavano la maglietta del Pdl, ma in quel lontano aprile del 2010 si rivelarono in diretta tv nemici giurati.

Continua a leggereRiduci
travaglio
True

Teheran: Trump ha violato la tregua

Teheran: Trump ha violato la tregua
Ansa
Raid americani contro le infrastrutture radar, i pasdaran rispondono attaccando Kuwait e Bahrein che offrono basi agli States. In Libano le Idf uccidono un generale.
Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi raid statunitensi contro obiettivi iraniani e la risposta di Teheran nel Golfo Persico. L’Iran ha accusato Washington di aver violato il cessate il fuoco in vigore dall’8 aprile, definendo gli attacchi una «flagrante violazione» della propria sovranità e un’aggressione diretta contro il Paese.
Continua a leggereRiduci
iran usa
True

Solo 5 cent di sconto su diesel e benzina

Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti al costo di 150 milioni. Resta invariata la riduzione sulla verde, mentre è dimezzata quella sul gasolio. A causa di Bruxelles, che blocca il sostegno contro il caro energia, sarà l’ultimo intervento generalizzato.
Continua a leggereRiduci
accise carburante

Mai dire Blackout | Hormuz, ferro e data center

Mai dire Blackout | Hormuz, ferro e data center

Scorte di greggio USA sotto pressione. Aggirare Hormuz si può (alla lunga). Transiti protetti nell’ombra. Arriva il ferro di Simandou. Data center contro bollette.

sergio giraldo mai dire blackout
True

Gli inglesi sottomessi all'Islam danno dei mafiosi agli italiani

Gli inglesi sottomessi all'Islam danno dei mafiosi agli italiani
Ansa
La stampa d’Oltremanica infanga Palermo e Bagheria, teatro delle nozze tra i Vip Dua Lipa e Callum Turner. Peccato che i capitali dei boss siano più a Londra che in Trinacria. Dove, semmai, mancano le gang pakistane.

Ricapitoliamo per i non addetti alle cronache rosa. Dua Lipa è una cantante pop britannico-albanese, nata a Londra da genitori kosovari. È una delle artiste più famose al mondo, conta circa 87 milioni di follower su Instagram ma soprattutto avrebbe un patrimonio tra i 100 e i 130 milioni di dollari, incassati tra streaming, tour e testimonial di brand come Versace, Prada e Puma.

Continua a leggereRiduci
islam
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy