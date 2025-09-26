Maurizio Belpietro
2025-09-26

La Flotilla getta la maschera

Getty images

Le barche pro Pal rifiutano la proposta italiana di consegnare le derrate tramite la Chiesa. È la prova che le vere intenzioni non sono aiutare i palestinesi ma lo scontro politico. Anche perché il grosso del cibo forse non arriverà mai. Pd e M5s, che hanno spedito a bordo i loro parlamentari, adesso sono in totale imbarazzo.

Crosetto mette in riga le opposizioni. Conte in tilt: «Sono preoccupato»

Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro della Difesa riferisce in Aula: «Non siamo corresponsabili delle azioni di Netanyahu. Gli attivisti non pongano a repentaglio vite». Pure il Pd si sgancia dalla Flotilla: «Accettino la mediazione italiana».
Regalati ai detenuti 720 profilattici. Offre il carcere, polemiche a Pavia

(Ansa)
La direttrice Mussio parla di «scopi terapeutici», però viene sconfessata dal Dap e dai sindacati di polizia Beneduci (Osapp): «L’idea facilita stupri e usi impropri, come occultare droga. Gli agenti non sono guardoni».
Le criptovalute sempre più forti ma restano volatili e legate al tech

Grazie anche all’azione di Trump, il 2025 si sta rivelando un anno di consolidamento per il settore. Si tratta tuttavia di un mondo ancora soggetto a importanti alti e bassi, per cui occorre prudenza.
Giorgetti frena su Bpm-Crédit Agricole

Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Davanti all’ipotesi fusione, il ministro dell’Economia valuta il golden power: «Non ho obiezioni politiche, ma la legge vale per tutti». Si profila lo stesso trattamento riservato all’Opa di Unicredit. Segnale al mercato: su ogni operazione il governo vigila.
