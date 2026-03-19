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Valerio Benedetti
,
Maria Vittoria Galassi
and
Stefano Piazza
2026-03-19

Razzi di Teheran sulle raffinerie nel Golfo

Razzi di Teheran sulle raffinerie nel Golfo
Una veduta di una parte del giacimento di gas di South Pars ad Assalooyeh, sulla costa iraniana del Golfo Persico (Getty Images)
  • Il regime si vendica e lancia la controffensiva. Due morti a Tel Aviv e diversi feriti. I pasdaran promettono attacchi contro i siti petroliferi vicini e colpiscono il maggior complesso di Gnl del Qatar. Khamenei: «I criminali pagheranno per il sangue di Larijani».
  • Lo Stato ebraico neutralizza Khatib, titolare dei servizi segreti, e con gli States colpisce il maxi giacimento di South Pars. Critiche Abu Dhabi, Mascate e Doha: «Irresponsabili». Ucciso in Libano un comandante sciita.
  • Per il dialogo serve la rivolta interna. Decapitare la leadership persiana produce risultati militari, ma non politici. Senza ribellione popolare e col «moderato» Pezeshkian ai margini, il potere resterà ai falchi.

Lo speciale contiene tre articoli.

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guerra iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 19 marzo con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Non Sparate sul Pianista | Joe Lovano: «L’eredità di Davis e l’amore supremo di Coltrane»

Non Sparate sul Pianista | Joe Lovano: «L’eredità di Davis e l’amore supremo di Coltrane»

Il sassofonista, direttore artistico di Bergamo Jazz Festival, racconta con la voce e con il suo strumento la storia dei musicisti che hanno «segnato il passo» nella sua vita: dal padre, «Big T» Lovano, a Hank Jones fino a Miles Davis e John Coltrane.

carlo melato non sparate sul pianista podcast

FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella bufera

FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella bufera

Il Noma ha cambiato il nostro modo di guardare la natura, ma oggi è lo stesso Redzepi a cambiare sguardo su se stesso. Nel cuore della tempesta, tra critiche sul sistema del fine dining e la ricerca di un nuovo equilibrio, lo chef più premiato al mondo dice basta.

gemma gaetani food talk podcast
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Il governo taglia le accise oggi giù benzina e gasolio

Il governo taglia le accise oggi giù benzina e gasolio
Giorgia Meloni (Ansa)

Cdm straordinario in serata leva di mezzo i palliativi: subito -25 centesimi alla pompa per i prossimi 20 giorni. Salvini incontra i petrolieri e guida il pressing, Meloni sblocca anche il credito d’imposta per i trasportatori.

Giorgia batte un colpo, e lo fa prima del referendum, come avevamo suggerito, sommessamente, noi della Verità. Di fronte alla crescita vertiginosa dei prezzi dei carburanti, conseguenza della guerra in Medio oriente, il consiglio dei ministri ieri sera ha deciso un intervento drastico: taglio delle accise su diesel e benzina per 25 centesimi al litro. Un intervento che, per 20 giorni, darà un sostanzioso aiuto alle famiglie e agli imprenditori, alle prese con un aumento dei prezzi che alla fine del mese si sarebbe tradotto, senza l’intervento del governo, in un vero e proprio salasso. Previsti inoltre un credito d’imposta al 28% sull’acquisto di gasolio per gli autotrasportatori e il potenziamento dei controlli antispeculazione da parte di Antitrust, Garante dei prezzi e Guardia di Finanza, che potranno segnalare i casi gravi alla magistratura.

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