True Patrizia Floder Reitter «In Italia c’è chi pensa che prima sparano i criminali e solo dopo possiamo reagire» Nel riquadro Ilario Castello, segretario del Nuovo sindacato carabinieri (Ansa)

Ilario Castello, segretario del Nuovo sindacato carabinieri: «Rivedere l’automatismo dell’iscrizione nel registro indagati. E un fondo per le spese legali».Rivedere l’automatismo dell’atto dovuto di iscrizione nel registro di reato, oltre a un Fondo nazionale per la tutela legale delle forze armate e dell’ordine, che nulla ha a che fare con lo scudo penale. Sono questi i punti forti della proposta di legge a carattere popolare che il Nuovo sindacato carabinieri (Nsc) intende portare in discussione alla Camera, una volta raccolte 50.000 firme. Frutto di nove mesi di lavoro, reso possibile grazie all’assistenza gratuita fornita da diversi avvocati «vicini agli operatori di pubblica sicurezza, di cui conoscono le problematiche», l’elaborato viene spiegato alla Verità dal segretario nazionale Nsc, Ilario Castello, uno degli otto carabinieri indagati nell’inchiesta sull’incidente in cui morì Ramy Elgaml.Partiamo dal caso Rogoredo, con un agente indagato per omicidio volontario dopo aver sparato contro un pusher marocchino di 28 anni che puntava un’arma a salve. In base alla normativa vigente, che cosa deve aspettarsi il poliziotto?«Per l’automatismo dell’attuale articolo 335 del Codice di procedura penale, il collega si è trovato iscritto con un capo di imputazione forte. Il messaggio che passa è che le forze dell’ordine vanno in giro ad ammazzare persone. Il poliziotto dovrà farsi carico della difesa legale e di tutte le altre spese del procedimento penale a suo carico».Quindi né il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, né il ministero della Difesa intervengono a coprire le spese legali? «Il ddl Sicurezza dello scorso anno prevedeva un rimborso fino a un massimo di 10.000 euro per ogni grado di giudizio. Ottima iniziativa, ma è solo un inizio e bisogna vedere per quale reato si sta procedendo: le spese possono essere di gran lunga superiori. Basti pensare alle perizie come nel caso Ramy» Un poliziotto o un carabiniere indagato continua a percepire lo stipendio? «Ogni amministrazione procede secondo i propri regolamenti. Nell’Arma spesso succede che ti ritrovi demansionato, con mancati guadagni. Non è esclusa la sospensione cautelativa da servizio, tra tre a 12 mesi. Anche se non è una sanzione definitiva, la sospensione comporta la limitazione delle attività operative e una riduzione del trattamento economico, il blocco delle progressioni di carriera. Oltre al danno, quindi, anche la beffa».La vostra proposta di legge che cosa ha di diverso dal pacchetto sicurezza del governo, in fase di elaborazione? «Prevede che l’amministrazione di appartenenza fornisca assistenza legale d’ufficio e supporto psicologico immediato al personale in divisa coinvolto in operazioni che hanno richiesto l’uso della forza o delle armi o che sono oggetto di indagine per fatti connessi al servizio. Sarà necessario un Fondo nazionale apposito, istituito presso il ministero dell’Interno, destinato a coprire direttamente le spese legali, comprese quelle relative a consulenze tecniche e perizie di parte nei vari gradi e fasi del procedimento».Le altre vostre richieste quali sono? «Partiamo dal contesto operativo: un poliziotto o un carabiniere non agiscono mai come privati cittadini, ma sempre come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Ogni azione, pur se compiuta individualmente, è espressione della funzione e autorità dello Stato, per questo è giustificata la copertura legale e risarcitoria. Salvo i casi di dolo o di colpa grave del poliziotto o del carabiniere, l’amministrazione di appartenenza si deve far carico dell’eventuale risarcimento dovuto alla parte civile».Non è una richiesta di scudo penale? «No, non cerchiamo privilegi, ma la necessaria serenità per operare con tutele concrete e inequivocabili e senza il timore di conseguenze sproporzionate. L’uso delle armi si presume sempre legittimo se esercitato da un poliziotto o da un carabiniere. Pensiamo a Rogoredo, contesto operativo rischiosissimo. L’agente ha intercettato un’arma simile a tutte quelle in uso presso le forze dell’ordine e ha dovuto fare il suo lavoro, fermare quella minaccia».Diverso è se c’è abuso della forza. «Certo, o dei mezzi di coercizione fisica, delle armi e in questi casi c’è dolo o colpa grave, altrimenti in servizio è legittimo, anzi obbligatorio intervenire. In Italia, invece, passa il concetto che prima sparano i cattivi e poi noi dobbiamo rispondere».Chiedete anche il coinvolgimento del Viminale e del ministero della Difesa. «Proponiamo modifiche al Codice di procedura penale, ovvero che l’atto dovuto dell’iscrizione di un operatore delle forze dell’ordine nel registro di reato, per principio di immedesimazione organica debba essere comunicata immediatamente anche all’amministrazione di appartenenza, che nominerà un proprio difensore, consulenti tecnici di parte. E non deve esserci l’obbligatorietà di indagare subito l’agente».Il motivo? «Le ripercussioni significative sulla serenità professionale e personale degli operatori di pubblica sicurezza: influenzano la loro capacità di agire con la necessaria prontezza e determinazione. Non c’è pericolo di fuga per noi, l’avviso di garanzia va emesso se emergono gravi indizi di colpevolezza».Altro elemento che suggerite? «L’introduzione di una nuova circostanza attenuante, riconosciuta quando il fatto è stato commesso in ragione di una percezione distorta, errata o sproporzionata del pericolo reale dovuta alla concitazione, all’urgenza o a un elevato livello di stress operativo. Come è accaduto a Rogoredo. Sarà il giudice a doverla valutare in base al livello di rischio oggettivo. E chiediamo l’eventuale sospensione dal servizio solo alla fine dei tre gradi di giudizio».Come sta procedendo la vostra campagna di raccolta firme? «Ne abbiamo raggiunto 30.000, il quorum è 50.000. Per chiedere al Parlamento di legiferare, basta sottoscrivere la proposta di legge cliccando su firmereferendum.giustizia.it, accedere con il proprio Spid e firmare».