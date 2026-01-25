{{ subpage.title }}

Alessandro Da Rold
2026-01-25

Incidente in Ferrari per Del Vecchio. L’accusa: si è fatto sostituire alla guida

Leonardo Maria Del Vecchio (Ansa)
Il neo proprietario del gruppo editoriale Qn sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro in Tangenziale a Milano. Per la polizia, potrebbe essersi allontanato senza soccorrere la donna ferita e mettendo un amico al volante.

Ci sono ancora diversi punti da chiarire nella vicenda che riguarda Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital, destinatario di un verbale di accertamento per l’incidente stradale avvenuto il 16 novembre scorso sulla Tangenziale Est di Milano, con la conseguente decurtazione di dieci punti dalla patente. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura che, al momento (a quanto risulta alla Verità), non ha aperto alcun fascicolo penale, riservandosi di valutare le ipotesi di sostituzione di persona e omissione di soccorso emerse dagli accertamenti della Polizia stradale.

Il killer di La Spezia non perde tempo: in galera ha subito chiesto il Corano

Un momento del rito Cristiano copto per celebrare le esequie di Youssef Abanoub, ucciso dal suo compagno Zouhair Atif, nella classe dell'istituto superiore Einaudi Chiodo (Ansa)
  • Lo studente marocchino che ha ucciso Youssef era già stato monitorato dalla Digos perché ritenuto a rischio radicalizzazione. L’indagine scattò dopo l’allarme di una prof per il «modo estremo in cui parlava dell’Islam».
  • Il ministro Valditara pronto a fornire i metal detector agli istituti che le chiedono. Lepore (Pd): «Deriva trumpiana». Intanto, a Bologna trovato un alunno con un machete nello zaino.

«La Lega? Più libertà che a sinistra»

Francesca Pascale (Ansa)
Francesca Pascale alla kermesse del Carroccio fa pace con Salvini: «Lo ringrazierò, grande accoglienza». Zaia apre ai diritti civili. Tajani: «Forza Italia da sempre in prima fila».
Mai dire Blackout | Groenlandia? Bella, ma non ci vivrei

Gnl nel 2026 tanta nuova offerta. In Groenlandia servono enormi investimenti. Riparte la nuova Via della Seta. In Giappone nucleare al riavvio. Litio, mercato in subbuglio.

Africano picchia e sevizia la partner invalida

  • Attesa la sentenza per il marocchino che un anno fa ha torturato selvaggiamente una donna disabile utilizzando un taglierino e una bottiglia per le violenze. Nella deposizione della vittima i dettagli della notte horror in mano a una belva in preda alla droga.
  • Violenze continue da Milano a Cascina e da Padova a Taranto: è vera emergenza.

