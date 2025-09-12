Francesco Borgonovo
2025-09-12

Il coro degli intellò: in fondo se l’è cercata...

Alan Friedman, Cathy Latorre e Stephen King (Ansa)
Per alcuni è colpa delle armi, per altri delle sue posizioni: nessuno menziona l’ideologia dietro il delitto. «Cambiare rotta» senza ipocrisie: foto a testa in giù e scritta «-1». Meloni replica: «Non ci facciamo intimidire». Metsola nega il minuto di silenzio a Strasburgo.
charlie kirk

Iryna, Black lives matter assolve: «La violenza degli oppressi è giusta»

La madre dell’uomo: «Non andava liberato». Il Gop vuol rimuovere la toga responsabile.
iryna zarutska

Edicola Verità | La rassegna stampa del 12 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Il blogger e re dei dibattiti capace di portare i giovani di destra ai seggi

Charlie Kirk (Ansa)
Sposato con due figli, teneva incontri in cui sfidava il pubblico: «Provate che ho torto».
charlie kirk

A Charlie la medaglia per la libertà. Pene per chi festeggia la sua morte

Donald Trump (Ansa)
Trump, anche lui vittima di un attentato, sottolinea la matrice politica dell’attacco che ha ucciso l’attivista. «La violenza arriva da chi ogni giorno demonizza e ostracizza coloro che la pensano diversamente».
trump kirk
Nuove storie
