Stefano Graziosi
2025-09-12

Il blogger e re dei dibattiti capace di portare i giovani di destra ai seggi

Charlie Kirk (Ansa)
Sposato con due figli, teneva incontri in cui sfidava il pubblico: «Provate che ho torto».
Iryna, Black lives matter assolve: «La violenza degli oppressi è giusta»

La madre dell’uomo: «Non andava liberato». Il Gop vuol rimuovere la toga responsabile.
Edicola Verità | La rassegna stampa del 12 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 settembre con Flaminia Camilletti

A Charlie la medaglia per la libertà. Pene per chi festeggia la sua morte

Donald Trump (Ansa)
Trump, anche lui vittima di un attentato, sottolinea la matrice politica dell’attacco che ha ucciso l’attivista. «La violenza arriva da chi ogni giorno demonizza e ostracizza coloro che la pensano diversamente».
Torna l’omicidio politico a sinistra c’è chi gongola

Charlie Kirk (Getty Images)

L’assassinio negli Usa del giovane attivista conservatore mostra che certa cultura progressista, mentre lancia allarmi sulla tenuta della democrazia, è la prima a minarla. E intona il coretto del «se l’è cercata».

