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 Simone Mesisca
2026-03-16

Algoritmo senza scrupoli: nei giochi di guerra l’IA ricorre al nucleare

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Algoritmo senza scrupoli: nei giochi di guerra l’IA ricorre al nucleare
iStock
Uno studio del King’s College di Londra mette alla prova i principali modelli di intelligenza artificiale in simulazioni di crisi geopolitiche. Nel 95% dei casi l’escalation termina con l’uso di armi nucleari tattiche: per gli algoritmi la vittoria strategica conta più di qualsiasi tabù morale.
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intelligenza artificiale

Tajani: «Siamo alla guida dell'operazione Aspides, ma le missioni non sono allargabili a Hormuz»

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Tajani: «Siamo alla guida dell'operazione Aspides, ma le missioni non sono allargabili a Hormuz» play icon

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri a margine del Consiglio Affari esteri che si è svolto a Bruxelles.

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Gli architetti del nostro futuro

Gli architetti del nostro futuro
Sam Altman (Imagoeconomica)

Concludiamo il viaggio tra i «profeti» della Silicon Valley, gli uomini che stanno pensando e costruendo il mondo di domani, con uno sguardo alle generazioni più giovani. A partire dal fondatore di OpenAi e di ChatGpt. Che ha iniziato nel nome del «non profit» e ora firma contratti col Pentagono.

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silicon valley
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Una legge freni tribunali e assistenti sociali

Una legge freni tribunali e assistenti sociali
Ansa
Il magistrato che ha tolto i figli alla famiglia del bosco parla di problemi relazionali dovuti alla mancata frequentazione della scuola. Eppure, l’insegnamento parentale è legale. E un piccolo allontanato dalla madre avrà molta più difficoltà a stringere legami sociali.

Nel diritto romano bona fide assumeva il significato di comportamento leale e onesto nell’esecuzione degli impegni e obblighi assunti. La buona fede, in senso meno grandioso, è invece lo stato psicologico di un soggetto che ha la convinzione di agire in maniera corretta e ignora di ledere i diritti altrui. La dottoressa Cecilia Angrisano è il magistrato che ha tolto i tre figli ai genitori del bosco, i genitori che hanno osato sottrarre i loro bambini alla follia del mondo contemporaneo. La dottoressa Angrisano è intervenuta in numerosi convegni a favore delle famiglie raffazzonate. Un convegno in cui è stata ospite d’onore parla di «genitorialità fuori dall’ordinario», vezzoso termine con cui si parla della violazione del diritto del bambino di vivere con l’uomo e la donna che lo hanno generato. Molto forte è il rapporto con il Cismai, associazione presente a Bibbiano e nella Bassa modenese, e ovunque si deportino i bambini verso le case famiglia: bambini deportati da un istante all’altro, senza neanche la possibilità di portare con sé un giocattolo.

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«Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli»

«Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli» play icon
Eugenia Roccella (Ansa)
Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella: «Rifiutare il parere del Garante significa non gradire alcuna supervisione. Sui bimbi del bosco io invece mi fido di Terragni. Hanno diviso un focolare unito, in altri casi dicono che “basta l’amore”».
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