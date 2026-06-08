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Roberto Faben
2026-06-08

«Ho traghettato la tv dal bianco e nero ai programmi a colori»

«Ho traghettato la tv dal bianco e nero ai programmi a colori»
Maria Grazia Picchetti (Ansa)
La storica annunciatrice Maria Grazia Picchetti: «Ricordo Tortora nell’atrio della Rai, mi abbracciò e scuotendo la testa mi disse: “Per me è finita”».

Per l’eleganza e il garbo, l’eleganza e la compostezza, la Rai la scelse per informare gli italiani dello storico passaggio dal bianco e nero al colore. Maria Grazia Picchetti, annunciatrice Rai dal 1961 al 1977, era perfetta per quel ruolo istituzionale. Tuttavia, accanto alla dizione impeccabile, con sorpresa, dato che il nonno era di San Donà di Piave, sa essere anche informale fino a lasciarsi andare a qualche frase in vernacolo veneto.

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maria grazia picchetti

Zoff, la leggenda del portiere azzurro raccontata in un docufilm su Rai 1

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Zoff, la leggenda del portiere azzurro raccontata in un docufilm su Rai 1
«Dino Zoff - Volevo solo fare bene il mio lavoro» (RaiPlay)
Mercoledì 10 giugno su Rai 1 la docufiction Volevo solo fare bene il mio lavoro ripercorre la vita di Dino Zoff, dall’infanzia in Friuli al Mondiale del 1982. Il ritratto di un portiere diventato simbolo di affidabilità e sobrietà nel calcio italiano.
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docufilm dino zoff

Dimmi La Verità | Antonio Maria Rinaldi: «Perché ho aderito al partito di Vannacci»

Dimmi La Verità | Antonio Maria Rinaldi: «Perché ho aderito al partito di Vannacci»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 giugno 2026. L'economista Antonio Maria Rinaldi spiega i motivi della sua adesione al partito di Vannacci.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Macron cerca la riconciliazione con il Ruanda, ma l'Africa non crede più alla Francia

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Macron cerca la riconciliazione con il Ruanda, ma l'Africa non crede più alla Francia
Emmanuel Macron con il presidente ruandese Paul Kagame durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo memoriale dedicato alle vittime del genocidio ruandese del 1994 (Ansa)
A 32 anni dal genocidio ruandese, Macron inaugura a Parigi un memoriale insieme a Kagame e rilancia il dialogo con Kigali. Un gesto che si inserisce nel tentativo francese di recuperare peso politico nel continente, mentre cresce la diffidenza africana verso Parigi.
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africa

Sicurezza stradale, Kimi Antonelli con la Polizia: «Velocità solo in pista»

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Sicurezza stradale, Kimi Antonelli con la Polizia: «Velocità solo in pista»play icon

Prosegue la campagna sulla sicurezza stradale della Polizia di Stato. In un video diffuso sui canali social istituzionali, il pilota Kimi Antonelli invita soprattutto i più giovani a rispettare le regole della circolazione. «Se qualcuno vuole andare forte, lo faccia in pista, dove esistono circuiti per sfogarsi», afferma Antonelli, ricordando che l’eccesso di velocità sulle strade può mettere in pericolo non solo chi guida, ma anche tutti gli altri utenti. Il messaggio richiama inoltre l’importanza di rispettare limiti, precedenze e norme di sicurezza.

kimi antonelli sicurezza stradale
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