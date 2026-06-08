Carlo Tarallo
2026-06-08

Dimmi La Verità | Antonio Maria Rinaldi: «Perché ho aderito al partito di Vannacci»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 giugno 2026. L'economista Antonio Maria Rinaldi spiega i motivi della sua adesione al partito di Vannacci.

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Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli: «Proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco»

Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli: «Proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 giugno 2026. Il presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli, illustra le proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco.

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Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Celebriamo il successo alle elezioni amministrative»

Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Celebriamo il successo alle elezioni amministrative»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 giugno 2026. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca a tutto campo dopo il grande successo alle elezioni amministrative.

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Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «I dettagli sulla strage dei braccianti di Amendolara»

Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «I dettagli sulla strage dei braccianti di Amendolara»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 giugno 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela i dettagli delle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara.

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Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti»

Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 giugno 2026. Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi, Maurizio Capozzo, illustra le iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti.

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