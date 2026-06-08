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Mario Giordano
2026-06-08

La Picierno e l’arte di scadere in piedi

La Picierno e l’arte di scadere in piedi
Pina Picierno (Ansa)
Cara Pina Picierno, le scrivo per esprimerle solidarietà. Appena saputo che aveva lasciato il Pd, infatti, i suoi ex colleghi l’hanno attaccata in modo inaccettabile. Hanno riempito le chat del partito con commenti del tipo: «Questa è una buona notizia», «Finalmente», «Meglio tardi che mai» e persino «Ce la siamo levata dai cojoni». Ma come si permettono?


Ha proprio ragione lei quando lamenta «lo scadimento della vita democratica» che attraversa «non solo le istituzioni ma anche i partiti». Mi chiedo solo come mai di questo scadimento non si fosse accorta prima, per esempio quando il Pd l’ha fatta diventare vicepresidente del Parlamento Ue. Non era già quello un evidente segno di scadimento?

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cartolina
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In Gran Bretagna vietato bloccare gli assassini se hanno la pelle scura

In Gran Bretagna vietato bloccare gli assassini se hanno la pelle scura
Keir Starmer (Ansa)
A pochi giorni dal delitto Nowak, una commissione d’inchiesta appura che un killer guineano non fu fermato prima di uccidere in virtù di criteri etnici. I medici: «Invitati a ridurre il numero di pazienti “coloured”».

Il 13 giugno 2023, a Nottingham, Valdo Calocane, originario della Guinea Bissau, ha accoltellato a morte Barnaby Webber, Grace O’Malley-Kumar e Ian Coates. Li ha massacrati, scrissero gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Dopo gli accoltellamenti, Calocane ha rubato il furgone di una delle vittime e lo ha usato per investire i Wayne Birkett, Sharon Miller e Marcin Gawronski, che avevano l’unica colpa di passare per strada in quel momento. Non li ha uccisi, ma ha provocato loro lesioni gravissime e in alcuni casi permanenti.

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nowak

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Bpm propone le nozze a Mps. Intesa insieme a Unipol-Bper prepara la controfferta

La banca di Castagna: dall’aggregazione nascerebbe un gruppo con 6 miliardi di utili. Rispondono Messina e la galassia guidata da Cimbri: il primo punta al 13% di Generali.

Che domenica bestiale. Mentre la gente comune andava al mare, la grande finanza ha lavorato come non mai. Tira aria di sfida all’ultima offerta per prendere Montepaschi. Perché prendere Siena non vuol dire solo conquistare la più antica (e ora risanata) banca d’Italia, ma anche mettere le mani sulla filiera dei soldi più ambita: Mediobanca-Generali.

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risiko bancario

K.I.S.S. | Apollo, Zeus e l’ammiraglio volante - prima parte

K.I.S.S. | Apollo, Zeus e l’ammiraglio volante - prima parte

Un uomo, un aeroplano, il freddo da domare per stabilire un record. Ma soprattutto il tentativo di capire come gli aeroplani avrebbero potuto volare più in alto per sfuggire alla contraerea.

sergio barlocchetti kiss podcast
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