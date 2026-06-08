True2026-06-08
I bianchi sono diventati cittadini di serie B
Keir Starmer (Ansa)
E poi ci sono notizie che non solo indignano, ma cambiano il modo con cui guardi le istituzioni. La vicenda di Henry Nowak appartiene alla seconda categoria. Henry aveva 18 anni. Stava tornando a casa quando fu aggredito e accoltellato più volte da Vickrum Digwa. Fin qui siamo davanti a un tragico fatto di cronaca, uno dei tanti episodi di violenza che purtroppo colpiscono le città europee. Quello che rende il caso sconvolgente è ciò che accadde dopo. Secondo quanto emerso nel processo e dalle immagini diffuse di recente, l’aggressore sostenne di essere stato vittima di insulti razzisti. Gli agenti arrivati sul posto credettero inizialmente alla sua versione. Henry, gravemente ferito da 14 coltellate, e ormai in fin di vita, venne ammanettato mentre cercava di spiegare di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare. Si tratta della stessa frase «non riesco a respirare» detta del pregiudicato George Floyd nel 2020 che ha scatenato il movimento Black Lives Matter, «Le vite dei neri contano». Le vite dei neri contano, mentre quelle dei bianchi non tanto a quanto sembra.
Il fatto che una simile sequenza di eventi sia potuta accadere dovrebbe interrogare chiunque, indipendentemente dalle sue idee politiche. Perché la domanda non è se Henry fosse di destra o di sinistra, e non è nemmeno se siano esistiti o meno insulti precedenti all’aggressione. La domanda è molto più semplice: i bianchi sono esseri inferiori? Solo un essere inferiore può essere ammanettato agonizzante per l’accusa di aver insultato. Poteva succedere ad un nero nella Georgia di Via col vento, poteva succedere ad un ebreo nella Germania hitleriana. Come può una società civile arrivare al punto di considerare sospetto il ragazzo che sta morendo dissanguato? La fiducia nelle istituzioni si fonda su un principio elementare: la legge deve essere uguale per tutti. O per lo meno dovrebbe fare un tentativo di apparire tale. Questo principio è stato abbattuto. Quando i cittadini iniziano a capire che alcune accuse vengono credute automaticamente e altre vengono ignorate; quando vedono che l’identità delle persone conta più dei fatti, quando osservano funzionari pubblici incapaci di distinguere una vittima da un aggressore, allora viene minata la fiducia nelle istituzioni.
Ed è qui che il caso Henry Nowak assume un significato più ampio. Negli ultimi anni il Regno Unito è stato attraversato da un dibattito sempre più acceso sull’immigrazione, sulla sicurezza e sulla libertà di parola. L’attacco di Southport del 2024, nel quale tre bambine bianche furono uccise (e altre bambine tutte bianche furono ferite durante una lezione di danza che includeva allieve di tutte le etnie) da Axel Rudakubana, ha rappresentato uno dei momenti più traumatici di questa fase storica. L’orrore dell’evento scatenò proteste, scontri e un’ondata di sfiducia verso le autorità. Era impossibile non vedere la matrice razzista del gesto. In quella scuola c’erano bimbe di tutte le sfumature, ma solo quelle bianche sono state accoltellate. Chi ha negato la matrice razzista dell’attacco ha mentito. Molti cittadini accusarono istituzioni e media di non essere stati abbastanza trasparenti sulle informazioni disponibili e di affrontare il dibattito pubblico con criteri differenti a seconda dei soggetti coinvolti. Ma la democrazia inglese non sembra preoccuparsi molto anche quando milioni di persone smettono di credere che le regole vengano applicate in modo neutrale. Ha brillantemente risolto il problema paralizzando la libertà di espressione. Nel Regno Unito numerosi cittadini sono stati perseguiti penalmente per contenuti pubblicati online, in particolare quando tutti i contenuti che criticano l’immigrazione, la discriminazione contro gli autoctoni, la perdita di qualsiasi straccio di sicurezza, vengono considerati discorsi di odio idonei a incitare disordini o violenze. Le autorità sostengono che si tratti di misure necessarie per mantenere l’ordine pubblico nell’era dei social network. Buffo che le pagine social islamiche possano serenamente minacciare morte e distruzione a interi Stati e gruppi etnici, gioire felici di ogni atto di terrorismo nel mondo, riportare i video dei massacri del 7 ottobre. Molti cittadini si sono resi platealmente conto che il confine tra repressione dell’incitamento alla violenza e repressione del dissenso politico è stato abbondantemente superato. E da tempo.
Una società decente deve essere in grado di discutere di immigrazione, integrazione, criminalità e identità nazionale senza che ogni critica venga automaticamente equiparata all’odio. Una società indecente ha invece bisogno di questa equiparazione. Ora la perdita di credibilità delle istituzioni diventa grave a tal punto che il rischio di odio e disordini diventa veramente reale. Quando i cittadini smettono di fidarsi della polizia, dei tribunali, dei governi e dei media, il rischio è reale: solo ristabilendo in pieno la libertà di espressione e di critica si può risalire la china. Una società decente si riconosce nelle tragedie e nel modo di affrontarle. Ammanettare un ragazzo che sta morendo dopo essere stato accoltellato è un errore talmente grave da meritare verità, giustizia e assunzione di responsabilità. In questo momento, non sta succedendo.
Particolarmente drammatica in Italia la disparità di trattamento emotivo ma anche penale tra l’attentatore di Modena – che all’inizio la maggioranza dei commentatori e lo stesso vescovo di Modena si sono precipitati a descrivere come una vittima della società che ha avuto un attimo di intemperanza – e la cittadina italiana che a Viareggio dopo aver subito una rapina, mentre era ancora in una fase di paura di tale violenza da escludere il pensiero, ha investito il suo aggressore. Per lei è stato chiesto l’ergastolo, benché si tratti di un omicidio sicuramente non premeditato e commesso in una situazione di terrore, che quindi deve far parte del concetto di legittima difesa. L’aggressore in quel momento aveva in mano la sua borsa, il suo indirizzo, le sue chiavi. L’aggressore era il suo persecutore e c’era il rischio che lo sarebbe stato anche in futuro. A questo punto, dobbiamo tenere conto del dubbio etico che insegna il filosofo Immanuel Kant: cosa succederebbe se tutti facessero la stessa cosa? Cosa succederebbe se tutti uccidessero il proprio aggressore, se ogni donna uccidesse l’uomo che l’ha aggredita? Non ci sarebbero più aggressioni. È ovviamente un pensiero paradossale, ma è comunque un paradosso interessante. Quando in una società i figliastri sono gli appartenenti a una minoranza, abbiamo una discriminazione razziale. Quando i figliastri sono invece la maggioranza, abbiamo un’occupazione militare.
Noi siamo sotto occupazione militare. Gli immigrati sono la nuova razza ariana. Poliziotti e carabinieri sono costretti a eseguire ordini che discriminano pesantemente gli autoctoni, quindi si comportano da esercito occupante. Il fiume di soldi che arriva dai luoghi dei petroldollari, ma anche da filantropi che sprigionano bontà come Soros con la sua Open Society, hanno corrotto le gerarchie politiche, accademiche e purtroppo anche ecclesiastiche. Tutti gli altri si muovono per conformismo. In Gran Bretagna migliaia di ragazzine bianche sono state stuprate da pachistani per anni e i ragazzi bianchi sono normalmente accoltellati per strada. Cominciamo a pretendere una giustizia uguale per tutti e, nel frattempo, impariamo a batterci fisicamente e a girare con un giubbotto anti accoltellamento. Just in case. Non si sa mai.
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Il caso di Henry Nowak è emblematico: i poliziotti britannici hanno creduto all’aggressore e ammanettato la vittima che stava agonizzando. Viviamo in un regime di apartheid. E censurare le critiche non farà che aumentare l’insofferenza della gente comune.«Figli e figliastri». Si usa questa maniera di dire per indicare una disparità di trattamento fra figli da parte di una madre, oppure anche fra cittadini da parte della madrepatria. Ci sono notizie che indignano. E poi ci sono notizie che non solo indignano, ma cambiano il modo con cui guardi le istituzioni. La vicenda di Henry Nowak appartiene alla seconda categoria. Henry aveva 18 anni. Stava tornando a casa quando fu aggredito e accoltellato più volte da Vickrum Digwa. Fin qui siamo davanti a un tragico fatto di cronaca, uno dei tanti episodi di violenza che purtroppo colpiscono le città europee. Quello che rende il caso sconvolgente è ciò che accadde dopo. Secondo quanto emerso nel processo e dalle immagini diffuse di recente, l’aggressore sostenne di essere stato vittima di insulti razzisti. Gli agenti arrivati sul posto credettero inizialmente alla sua versione. Henry, gravemente ferito da 14 coltellate, e ormai in fin di vita, venne ammanettato mentre cercava di spiegare di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare. Si tratta della stessa frase «non riesco a respirare» detta del pregiudicato George Floyd nel 2020 che ha scatenato il movimento Black Lives Matter, «Le vite dei neri contano». Le vite dei neri contano, mentre quelle dei bianchi non tanto a quanto sembra. Il fatto che una simile sequenza di eventi sia potuta accadere dovrebbe interrogare chiunque, indipendentemente dalle sue idee politiche. Perché la domanda non è se Henry fosse di destra o di sinistra, e non è nemmeno se siano esistiti o meno insulti precedenti all’aggressione. La domanda è molto più semplice: i bianchi sono esseri inferiori? Solo un essere inferiore può essere ammanettato agonizzante per l’accusa di aver insultato. Poteva succedere ad un nero nella Georgia di Via col vento, poteva succedere ad un ebreo nella Germania hitleriana. Come può una società civile arrivare al punto di considerare sospetto il ragazzo che sta morendo dissanguato? La fiducia nelle istituzioni si fonda su un principio elementare: la legge deve essere uguale per tutti. O per lo meno dovrebbe fare un tentativo di apparire tale. Questo principio è stato abbattuto. Quando i cittadini iniziano a capire che alcune accuse vengono credute automaticamente e altre vengono ignorate; quando vedono che l’identità delle persone conta più dei fatti, quando osservano funzionari pubblici incapaci di distinguere una vittima da un aggressore, allora viene minata la fiducia nelle istituzioni. Ed è qui che il caso Henry Nowak assume un significato più ampio. Negli ultimi anni il Regno Unito è stato attraversato da un dibattito sempre più acceso sull’immigrazione, sulla sicurezza e sulla libertà di parola. L’attacco di Southport del 2024, nel quale tre bambine bianche furono uccise (e altre bambine tutte bianche furono ferite durante una lezione di danza che includeva allieve di tutte le etnie) da Axel Rudakubana, ha rappresentato uno dei momenti più traumatici di questa fase storica. L’orrore dell’evento scatenò proteste, scontri e un’ondata di sfiducia verso le autorità. Era impossibile non vedere la matrice razzista del gesto. In quella scuola c’erano bimbe di tutte le sfumature, ma solo quelle bianche sono state accoltellate. Chi ha negato la matrice razzista dell’attacco ha mentito. Molti cittadini accusarono istituzioni e media di non essere stati abbastanza trasparenti sulle informazioni disponibili e di affrontare il dibattito pubblico con criteri differenti a seconda dei soggetti coinvolti. Ma la democrazia inglese non sembra preoccuparsi molto anche quando milioni di persone smettono di credere che le regole vengano applicate in modo neutrale. Ha brillantemente risolto il problema paralizzando la libertà di espressione. Nel Regno Unito numerosi cittadini sono stati perseguiti penalmente per contenuti pubblicati online, in particolare quando tutti i contenuti che criticano l’immigrazione, la discriminazione contro gli autoctoni, la perdita di qualsiasi straccio di sicurezza, vengono considerati discorsi di odio idonei a incitare disordini o violenze. Le autorità sostengono che si tratti di misure necessarie per mantenere l’ordine pubblico nell’era dei social network. Buffo che le pagine social islamiche possano serenamente minacciare morte e distruzione a interi Stati e gruppi etnici, gioire felici di ogni atto di terrorismo nel mondo, riportare i video dei massacri del 7 ottobre. Molti cittadini si sono resi platealmente conto che il confine tra repressione dell’incitamento alla violenza e repressione del dissenso politico è stato abbondantemente superato. E da tempo. Una società decente deve essere in grado di discutere di immigrazione, integrazione, criminalità e identità nazionale senza che ogni critica venga automaticamente equiparata all’odio. Una società indecente ha invece bisogno di questa equiparazione. Ora la perdita di credibilità delle istituzioni diventa grave a tal punto che il rischio di odio e disordini diventa veramente reale. Quando i cittadini smettono di fidarsi della polizia, dei tribunali, dei governi e dei media, il rischio è reale: solo ristabilendo in pieno la libertà di espressione e di critica si può risalire la china. Una società decente si riconosce nelle tragedie e nel modo di affrontarle. Ammanettare un ragazzo che sta morendo dopo essere stato accoltellato è un errore talmente grave da meritare verità, giustizia e assunzione di responsabilità. In questo momento, non sta succedendo.Particolarmente drammatica in Italia la disparità di trattamento emotivo ma anche penale tra l’attentatore di Modena – che all’inizio la maggioranza dei commentatori e lo stesso vescovo di Modena si sono precipitati a descrivere come una vittima della società che ha avuto un attimo di intemperanza – e la cittadina italiana che a Viareggio dopo aver subito una rapina, mentre era ancora in una fase di paura di tale violenza da escludere il pensiero, ha investito il suo aggressore. Per lei è stato chiesto l’ergastolo, benché si tratti di un omicidio sicuramente non premeditato e commesso in una situazione di terrore, che quindi deve far parte del concetto di legittima difesa. L’aggressore in quel momento aveva in mano la sua borsa, il suo indirizzo, le sue chiavi. L’aggressore era il suo persecutore e c’era il rischio che lo sarebbe stato anche in futuro. A questo punto, dobbiamo tenere conto del dubbio etico che insegna il filosofo Immanuel Kant: cosa succederebbe se tutti facessero la stessa cosa? Cosa succederebbe se tutti uccidessero il proprio aggressore, se ogni donna uccidesse l’uomo che l’ha aggredita? Non ci sarebbero più aggressioni. È ovviamente un pensiero paradossale, ma è comunque un paradosso interessante. Quando in una società i figliastri sono gli appartenenti a una minoranza, abbiamo una discriminazione razziale. Quando i figliastri sono invece la maggioranza, abbiamo un’occupazione militare. Noi siamo sotto occupazione militare. Gli immigrati sono la nuova razza ariana. Poliziotti e carabinieri sono costretti a eseguire ordini che discriminano pesantemente gli autoctoni, quindi si comportano da esercito occupante. Il fiume di soldi che arriva dai luoghi dei petroldollari, ma anche da filantropi che sprigionano bontà come Soros con la sua Open Society, hanno corrotto le gerarchie politiche, accademiche e purtroppo anche ecclesiastiche. Tutti gli altri si muovono per conformismo. In Gran Bretagna migliaia di ragazzine bianche sono state stuprate da pachistani per anni e i ragazzi bianchi sono normalmente accoltellati per strada. Cominciamo a pretendere una giustizia uguale per tutti e, nel frattempo, impariamo a batterci fisicamente e a girare con un giubbotto anti accoltellamento. Just in case. Non si sa mai.
Keir Starmer (Ansa)
In seguito, Calocane si è dichiarato colpevole di omicidio colposo e i suoi legali hanno invocato l’incapacità di intendere e di volere, che è stata parzialmente riconosciuta portando all’internamento del killer in un ospedale psichiatrico di massima sicurezza. Ma sul suo caso è stata allestita una commissione di inchiesta il cui lavoro si è appena concluso, portando alla luce una serie incredibile di errori e sottovalutazioni da parte delle autorità di polizia britanniche. Calocane, affetto da schizofrenia paranoide, avrebbe dovuto essere arrestato ben prima di compiere la strage. Si era già reso responsabile di numerosi episodi violenti, disertava gli incontri con gli psichiatri, si scelse di non internarlo e di lasciarlo libero anche se era evidentemente pericoloso.
Il Daily Telegraph, nei giorni scorsi, ha scritto che la commissione di inchiesta «ha anche rivelato che nel 2020 gli operatori della salute mentale decisero di non sottoporre Calocane a un ricovero coatto in seguito a un violento incidente, dopo aver preso in considerazione una ricerca che suggeriva una sovrarappresentazione dei giovani uomini di colore nelle carceri». Questo particolare è stato smentito con forza da alcuni dei medici auditi dalla commissione, ma è inevitabile che sorgano profondi dubbi a riguardo, soprattutto dopo quello che è accaduto a Henry Nowak, ucciso a pugnalate da un sikh e trattato da criminale mentre moriva soltanto perché bianco.
Emma Webber, madre di una delle vittime di Calocane, ha avuto parole piuttosto chiare sul punto. «Quello che dobbiamo fare è essere coraggiosi e affrontare queste discussioni davvero difficili in questo Paese» ha detto alla stampa. «Calocane era un uomo di colore che ha ucciso tre persone bianche e ha tentato di ucciderne altre tre, e questo non è mai stato oggetto di discussione. Se fosse successo il contrario, lo sarebbe stato». Difficile darle torto. Soprattutto se si legge l’inchiesta realizzata dal Telegraph sul modo in cui il sistema di salute mentale britannico è stato messo sotto pressione in questi anni al fine di «ridurre le diseguaglianze». Nove medici che servono e hanno servito nei servizi di salute mentale inglesi hanno raccontato di essere stati ripetutamente invitati a ridurre il numero di pazienti neri.
«Un medico che lavorava nello stesso ente ospedaliero in cui era stato curato Valdo Calocane ha affermato che l’organismo di controllo aveva visitato il suo reparto poco prima dell'attacco del killer di Nottingham e gli era stato detto che c’erano troppi pazienti neri», riporta il Telegraph. Non è tutto. Il Mental Health Act britannico, la legge che regola appunto i servizi di salute mentale, stabilisce che si svolgano periodiche revisioni indipendenti sulle strutture. Ebbene, nel 2018 la relazione conclusiva di tale revisione spiegò che «cercare di trovare modi per ridurre i ricoveri coatti di persone di origine africana e caraibica in particolare è una delle principali sfide».
E ancora: «Nel 2023, il servizio sanitario nazionale», scrive il Telegraph, «ha raccomandato agli enti ospedalieri di esaminare i ricoveri per problemi di salute mentale spiegando che “nel tempo dovrebbero essere in grado di dimostrare una riduzione delle disuguaglianze”. La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani, consultata sul Mental Health Act del 2025, ha affermato che gli enti ospedalieri dell’NHS dovrebbero essere tenuti a fornire un “piano d’azione completo se non sono in grado di dimostrare una riduzione anno su anno dei tassi di detenzione sproporzionati subiti dai gruppi di minoranza etnica, in particolare dalle persone di colore”». Insomma è piuttosto evidente che ci sia stata una notevole pressione da più fronti e soprattutto da attori istituzionali per ridurre il numero di pazienti di colore. I risultati, purtroppo, si sono visti: morti e feriti. Il fatto è che, come ha notato qualcuno, la malattia mentale non si cura con la sociologia, il crimine non si ferma con l’inclusione. E la realtà, piaccia o meno, non si può annullare per volontà ideologica.
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Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 giugno con Carlo Cambi
A rompere gli indugi è stato Banco Bpm. Era nell’aria da mesi. E ieri, all’ora di pranzo, è uscito il comunicato: l’istituto milanese chiede a Mps di andare a nozze. Nessuna Opa. Solo «concordare un’operazione di aggregazione». Operazione finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario di riferimento in Italia, secondo operatore nazionale per dimensioni, si legge nella nota. L’aggregazione verrebbe attuata nelle modalità tipiche dei «cosiddetti merger of equals, la soluzione più coerente per allineare tutti gli azionisti su un disegno industriale comune, preservando il Dna dei due istituti e valorizzando le rispettive culture», prosegue il comunicato.
Secondo operatore nazionale per dimensioni… Bnp Paribas stima che le nozze potrebbero creare sì un terzo polo bancario, dopo Unicredit e Intesa Sanpaolo, ma appunto il secondo per asset (450 miliardi circa), con un 15% di market share nei prestiti, il 13% nei depositi e 2.900 filiali. L’istituto di Piazza Meda potrebbe contare su sinergie superiori a 1,1 miliardi lordi annui e una capitalizzazione di Borsa potenzialmente superiore a 50 miliardi (attualmente siamo sui 28 miliardi per Siena a 20 per Bpm). L’istituto guidato da Giuseppe Castagna stima inoltre una potenziale generazione di profitto netto a regime pari a 6 miliardi, con una crescita degli utili per azione a doppia cifra.
Numeri incredibili. Ma i numeri sono paradossalmente niente in confronto al centro di potere che «passa da Siena» con questa aggregazione, come ha detto pochi giorni fa Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Montepaschi. Mps controlla oltre l’85% di Mediobanca. Mediobanca che ha in mano il 13,2% di Generali, primo azionista del Leone. Non è finita, perché il primo socio del Monte è Delfin - la holding degli eredi di Leonardo Del Vecchio - con il 17,5%, ma Delfin è pure secondo socio nel capitale del Leone di Trieste con il 10,1%. Nel caso di fusione Siena-Milano l’azionista più importante sarebbe sempre Delfin con circa l’11%. Seguito da Credit Agricole. La banca francese, storicamente presente in Italia con Cariparma, Friuladria e non solo, ha iniziato una scalata a Bpm che l’ha portata al 22,9% del capitale. La Banque Verte transalpina potrebbe inoltre essere interessata ad acquistare gli sportelli che il gruppo Bpm-Mps dovrebbe cedere per questioni di Antitrust: 130 filiali, il 4% della futura super banca, calcolano Bnp Paribas e Morgan Stanley. L’Agricole sarebbe così protagonista della finanza italiana, un gradino sotto Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, che in questi giorni sta per mettere le mani sul 37,5% di Delfin, rilevando quote dai fratelli grazie a un prestito da circa 11 miliardi che vede in prima fila come finanziatori Unicredit (azionista di Generali con l’8,9% e con Delfin socia della banca di piazza Gae Aulenti con il 2,85%) e proprio Credit Agricole.
Visto il potere in ballo, a metà pomeriggio, arriva la controproposta. Da parte di chi? Secondo il Financial Times Intesa Sanpaolo sta preparando un’offerta congiunta con Bpere Unipol su Monte dei Paschi. L’istituto modenese - quinto in Italia per dimensioni con l’assicurazione guidata da Carlo Cimbri come primo azionista - acquisterebbe le attività bancarie del Monte, mentre la banca di Carlo Messina, ne acquisterebbe la recente unità Mediobanca e, di conseguenza, la quota del 13% in Generali. Da Siena non commentano. Oggi però il cda di Mps approfitterà della riunione già convocata per dare le prime risposte.
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Un uomo, un aeroplano, il freddo da domare per stabilire un record. Ma soprattutto il tentativo di capire come gli aeroplani avrebbero potuto volare più in alto per sfuggire alla contraerea.