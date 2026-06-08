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Redazione digitale
2026-06-08

Sicurezza stradale, Kimi Antonelli con la Polizia: «Velocità solo in pista»

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Sicurezza stradale, Kimi Antonelli con la Polizia: «Velocità solo in pista»play icon

Prosegue la campagna sulla sicurezza stradale della Polizia di Stato. In un video diffuso sui canali social istituzionali, il pilota Kimi Antonelli invita soprattutto i più giovani a rispettare le regole della circolazione. «Se qualcuno vuole andare forte, lo faccia in pista, dove esistono circuiti per sfogarsi», afferma Antonelli, ricordando che l’eccesso di velocità sulle strade può mettere in pericolo non solo chi guida, ma anche tutti gli altri utenti. Il messaggio richiama inoltre l’importanza di rispettare limiti, precedenze e norme di sicurezza.

kimi antonelli sicurezza stradale
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Macron cerca la riconciliazione con il Ruanda, ma l'Africa non crede più alla Francia

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Macron cerca la riconciliazione con il Ruanda, ma l'Africa non crede più alla Francia
Emmanuel Macron con il presidente ruandese Paul Kagame durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo memoriale dedicato alle vittime del genocidio ruandese del 1994 (Ansa)
A 32 anni dal genocidio ruandese, Macron inaugura a Parigi un memoriale insieme a Kagame e rilancia il dialogo con Kigali. Un gesto che si inserisce nel tentativo francese di recuperare peso politico nel continente, mentre cresce la diffidenza africana verso Parigi.
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africa
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La variabile nordcoreana nei rapporti tra Pechino e Mosca

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La variabile nordcoreana nei rapporti tra Pechino e Mosca
Xi Jinping (Ansa)

Pechino punta a rafforzare i legami con Pyongyang. Poche ore fa, Xi Jinping è arrivato in Corea del Nord: si tratta della sua prima visita nel Paese da sette anni.

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geopolitica
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«Ebola arriverà a 20.000 contagi»

«Ebola arriverà a 20.000 contagi»
iStock
Allarme dagli States: «Epidemia di proporzioni enormi» del terribile virus in almeno «tre nazioni africane». Grande attenzione ai flussi migratori, che in estate aumentano.

L’ultimo bollettino sul virus Ebola di ceppo Bundibugyo in Congo parla già di 72 morti nelle ultime 24 ore e una nuova provincia in allarme sanitario. I Centers for Disease Control statunitensi stanno lavorando sul campo per evitare una pericolosa escalation, ma prevedono almeno 20.000 casi in meno di tre mesi con tre nazioni coinvolte.

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ebola

Blitz a Catania contro il clan Mazzei, 20 misure cautelari

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Blitz a Catania contro il clan Mazzei, 20 misure cautelariplay icon

Sono venti le misure cautelari eseguite nell’ambito di un’operazione della Direzione distrettuale antimafia di Catania contro presunti appartenenti e fiancheggiatori del Clan Mazzei. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso aggravata dall’uso delle armi, traffico di sostanze stupefacenti aggravato dall’agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine e tentato omicidio.

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