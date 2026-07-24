Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni»

«Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne». Con un videomessaggio pubblicato sui social, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’approvazione da parte del governo di un disegno di legge che modifica le regole sull’imputabilità dei minori.
«Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori», afferma Meloni nel video, illustrando il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri.
L’intervento normativo, secondo quanto spiegato dal premier, punta a rivedere la disciplina della responsabilità penale dei minorenni, nel solco del principio secondo cui chi commette un reato deve rispondere delle proprie azioni.
Il testo del disegno di legge inizierà ora il suo iter parlamentare per l’esame e l’eventuale approvazione definitiva.