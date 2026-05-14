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Mario Giordano
2026-05-14

Persone sequestrate, navi bloccate: torna a circolare il virus della paura

Persone sequestrate, navi bloccate: torna a circolare il virus della paura
Matteo Bassetti (Ansa)
Un britannico asintomatico chiuso al Sacco, 1.700 turisti segregati in un natante a Bordeaux per un caso di gastroenterite. E l’Ue adotta, proprio ora, un’iniziativa sulle minacce sanitarie. L’obiettivo? Il bavaglio.

Dunque funziona così: c’è un turista inglese che va a zonzo per Milano, fotografa il Duomo, fa un salto al Cenacolo, magari gironzola fra piazza della Scala e via Montenapoleone.

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Schillaci alla Camera tenta di rassicurare. La sua circolare meno

Schillaci alla Camera tenta di rassicurare. La sua circolare meno
Orazio Schillaci (Ansa)
  • Il titolare della Salute: «Conosciamo il patogeno, non come il Covid». Le 23 pagine del documento, però, rievocano incubi.
  • L’inglese a Milano è in isolamento fiduciario in base alle indicazioni del provvedimento ministeriale. Ai due marittimi, invece, sono imposte condizioni più severe dai sindaci.

Lo speciale contiene due articoli.

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Prodi sempre più stufo della Schlein chiama a raccolta i cattolici dem

Prodi sempre più stufo della Schlein chiama a raccolta i cattolici dem
Romano Prodi (Ansa)
L’ex premier «benedice» un incontro organizzato dai deputati Ciani e Delrio, a cui parteciperanno varie associazioni ecclesiali di stampo progressista. Un mondo che diffida di Elly e di Conte, ma anche della Salis.

C’è una parte importante del cattolicesimo democratico italiano che mostra sempre più segni di inquietudine rispetto al futuro politico del Paese.

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Meloni dà battaglia: «Con noi povertà calata»

Meloni dà battaglia: «Con noi povertà calata»
Giorgia Meloni (Ansa)
L’appuntamento in Senato, con la diretta televisiva, si trasforma in un super talk show, con Renzi nella parte del provocatore. Il premier: «Mi chiamate in aula solo per insultarmi». Poi rivendica il cambio di rotta sui bonus e la crescita dell’occupazione.

Giorgia Meloni si presenta al Senato, per il «premier time», già sapendo che la diretta tv trasformerà questo rito parlamentare in una specie di super-talk televisivo.

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Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti

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Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti
Giulia Troncatti, fondatrice del Movimento Italiano Diritti Detenuti

Il Movimento Italiano Diritti Detenuti punta a riformare la cultura della pena in Italia, tutelando i diritti di chi è in carcere. Strumenti digitali, percorsi formativi e una rete di esperti per garantire un reale reinserimento sociale.

Scardinare l'idea della pena come vendetta per dare spazio a un modello rieducativo: nasce a Milano, su iniziativa di

Giulia Troncatti, il Movimento Italiano Diritti Detenuti. L'associazione punta a proteggere i diritti di chi è in carcere, garantendo concrete prospettive di futuro.
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