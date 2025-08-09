Laura Della Pasqua
2025-08-09

Guerra dei lingotti tra Usa e Svizzera. India e Brasile irritate, ma trattano

Ansa
I dazi di Washington colpiscono l’oro di Berna, alcune raffinerie sospendono le spedizioni oltre Atlantico. Nuova Delhi smentisce lo stop all’acquisto di armi e aerei americani. Anche Lula prova a limitare i danni.
dazi

I pm fanno ricorso per le accuse a Sala

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (Imagoeconomica)
La Procura del capoluogo lombardo insiste davanti al Riesame con l’ipotesi di induzione indebita nei confronti del sindaco per il Pirellino. Torna sotto i riflettori il patto di integrità della commissione Paesaggio del Comune, che valutava i progetti
milano sala

Processi incagliati all’età della biro. Per l’Anm è sempre colpa del governo

Il presidente di Anm Cesare Parodi (Ansa)
  • Secondo l’Associazione, la scarsa digitalizzazione dei procedimenti dipende dall’esecutivo. Dimentica le migliaia di addetti da poco assunti. La gestione di quella «macchina» è in mano alle toghe stesse.
  • Lite «Unità»-carabinieri su Almasri. Il quotidiano diretto da Sansonetti parla di «rivincita» dell’Arma che, dopo essere stata «esclusa dal caso, ha scoperchiato le bugie» di Palazzo Chigi. Dura smentita dei militari.

Lo speciale contiene due articoli.

giustizia

L’e-commerce passa dal postino

L'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante (Ansa)
Nei primi sei mesi del 2025 Poste ha recapitato 159 milioni di pacchi, con un +11,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie a 38.000 tra corrieri e portalettere.
e-commerce poste

Regionali, Schlein s’appiglia al salario minimo

Elly Schlein (Ansa)
Il segretario del Pd ha annunciato ieri «candidature inclusive per battere la destra». Però in Campania l’ex governatore De Luca si comporta da ras; in Puglia Decaro sabota la corsa di Emiliano e Vendola; e Giani in Toscana è osteggiato apertamente dal M5s.
schlein regionali
