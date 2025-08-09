Guerra dei lingotti tra Usa e Svizzera. India e Brasile irritate, ma trattano

2025-08-09
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (Imagoeconomica)
La Procura del capoluogo lombardo insiste davanti al Riesame con l’ipotesi di induzione indebita nei confronti del sindaco per il Pirellino. Torna sotto i riflettori il patto di integrità della commissione Paesaggio del Comune, che valutava i progetti
Processi incagliati all’età della biro. Per l’Anm è sempre colpa del governo
Il presidente di Anm Cesare Parodi (Ansa)
- Secondo l’Associazione, la scarsa digitalizzazione dei procedimenti dipende dall’esecutivo. Dimentica le migliaia di addetti da poco assunti. La gestione di quella «macchina» è in mano alle toghe stesse.
- Lite «Unità»-carabinieri su Almasri. Il quotidiano diretto da Sansonetti parla di «rivincita» dell’Arma che, dopo essere stata «esclusa dal caso, ha scoperchiato le bugie» di Palazzo Chigi. Dura smentita dei militari.
L'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante (Ansa)
Nei primi sei mesi del 2025 Poste ha recapitato 159 milioni di pacchi, con un +11,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie a 38.000 tra corrieri e portalettere.
Elly Schlein (Ansa)
Il segretario del Pd ha annunciato ieri «candidature inclusive per battere la destra». Però in Campania l’ex governatore De Luca si comporta da ras; in Puglia Decaro sabota la corsa di Emiliano e Vendola; e Giani in Toscana è osteggiato apertamente dal M5s.