True Gianluigi Paragone La base Maga è sempre più spaccata Donald Trump (Ansa)

Da Tucker Carlson a deputati del Gop, cresce la fronda contro la guerra di Trump, considerata un tradimento dell’America first e della «working class» bianca celebrata da Vance.Ne valeva la pena? È sempre più complicato riuscire a capire perché l’America si ritrovi ancora una volta con la mimetica indosso a sparare in Medio Oriente. E, ormai, vale poco l’impegno solenne che Donald Trump prese coi suoi elettori: «Con me le guerre finiscono o non cominciano nemmeno». Invece la Casa Bianca ogni giorno si ritrova a dover alzare l’asticella della propaganda interna a corredo di un esibizionismo muscolare ben raffigurato da video e meme creati dalla Ia.Ma ne valeva davvero la pena, dunque? Ad aver trascinato il famoso elefante nella stanza sono quegli stessi ambienti che avevano spinto Trump, a botte di endorsement, verso il bis alla Casa Bianca; è quella «destra» Maga per cui finalmente gli americani sarebbero arrivati prima di tutto il resto, inclusi i Paperoni delle banche d’affari, della finanza e di Big Tech. Cioè coloro che si stanno arricchendo a piene mani tra guerre, commesse militari, speculazioni. Persino le compagnie del Big Oil stanno incassando parecchi soldi a causa della volatilità dei prezzi, nonostante il rischio per gli investimenti in quelle stesse aree scenario di guerra. Al momento il gioco vale la candela.Chi non ci guadagna invece è la platea dell’America first, la working class, soprattutto quegli operai bianchi «eroi» della Elegia americana di JD Vance, che non a caso è il più tiepido di tutti rispetto all’intervento armato. Chi resta fuori dai giochi è il ceto medio basso che sperava nel riscatto e che ora assiste al rifinanziamento dell’ennesima guerra in Medio Oriente. Va detto che per il momento i sondaggi non puniscono Trump: la maggior parte dei repubblicani Maga approva la guerra in Iran nonostante in sia in contrasto con le promesse elettorali. Questo zoccolo però comincia a porsi le stesse domande dei «duri e puri»; si tratta di una narrazione scatenata dalle dimissioni di Joe Kent, ex capo del Centro antiterrorismo, e dalle parole di Tulsi Gabbard, numero uno dell’intelligence Usa, per i quali l’Iran non era una minaccia.Poi c’è il pressing dei due ex presentatori di Fox News, Tucker Carlson e Megyn Kelly, con audience più alte dello share di molti canali tv tradizionali. Sono loro, dicevamo, ad aver infilato l’elefante nella stanza: ne valeva la pena? «È difficile dirlo, non sono stati gli Stati Uniti a prendere questa decisione. È stato Benjamin Netanyahu», ha detto Carlson riportando a galla le forti perplessità che negli ambienti Maga esistono rispetto allo strapotere del lobbismo israeliano nei gangli vitali del sistema Usa. E Carlson non è l’unico a tirare pesantemente in ballo Bibi; lo aveva fatto anche Joe Kent, nella lettera di dimissioni dal vertice del Centro per l’antiterrorismo americano: «L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana». Non mancano poi coloro che all’interno del Senato hanno smosso le viscere dell’elettorato più radicale del mondo Maga, contribuendo a dar vita a discussioni che uniscono i puntini più delicati, dagli Epstein files allo strapotere delle Big Tech. Questioni che sono arrivate anche al Congresso, attraverso Thomas Massie e Rand Paul (ai quali vanno aggiunte Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert e Nancy Mace, già note per essere la spina nel fianco del presidente rispetto alle ombre legate al finanziere pedofilo); e nella comunità degli influencer con Nick Fuentes, il quale aveva recentemente recuperato alcuni passaggi dei discorsi del compianto Charlie Kirk sul gioco di Netanyahu in Medio Oriente. Si torna così alla questione politica legata all’elefante nella stanza, a quel «ne valeva la pena». Al di là dello scontro appena nato all’interno della destra americana, non mancano contributi meno di pancia rispetto alle parole di Tucker Carlson sul ruolo egemone israeliano; uno di questi porta la firma di uno dei massimi conoscitori delle dinamiche persiane e mediorientali, Trita Parsi, il quale ha commentato l’ennesima eliminazione dei vertici del potere iraniano: «Israele sta cercando letteralmente di bloccare le vie di fuga di Trump. Larijani non era solo una figura chiave del regime, ma era anche favorevole ai colloqui con gli Stati Uniti. Gli israeliani vogliono che la guerra continui. Hanno lottato per oltre due decenni per spingere gli Stati Uniti a dichiarare una guerra su vasta scala all’Iran e, avendo finalmente raggiunto l’obiettivo, non vogliono che Trump interrompa il conflitto». A chi giova? Al concetto di Super Sparta sicuramente. Al concetto di America First molto meno.