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Sarina Biraghi
2026-03-30

Le mosse del governo tra decreto Bollette e pressing delle imprese

Le mosse del governo tra decreto Bollette e pressing delle imprese
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Ansa)
In Aula la norma con gli aiuti energetici. Se il conflitto in Medio Oriente si allunga non basteranno. Serve un altro taglia-accise.

Israele intensifica le operazioni contro Teheran, il Pentagono è pronto a settimane di operazioni a terra in Iran e il segretario di stato americano Marco Rubio avverte del rischio di prolungate interruzioni nello Stretto di Hormuz con conseguente protrarsi della guerra per un altro mese.

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decreto bollette
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Trump pensa agli attacchi di terra. La crisi può durare per settimane

Trump pensa agli attacchi di terra. La crisi può durare per settimane
Donald Trump (Ansa)
Il «Washington Post»: «Il Pentagono si prepara a settimane di invasione». Aumentano i marines nel Golfo. L’Iran punta gli atenei in Medio Oriente. Vertice Arabia, Turchia, Egitto. Aspides: allerta Huthi nel Mar Rosso.

L’offensiva diplomatica per contenere il conflitto tra Stati Uniti e Iran si intreccia con un rapido peggioramento della situazione sul terreno. Nelle ultime ore alti rappresentanti di Turchia, Egitto e Arabia Saudita sono arrivati a Islamabad per incontri con le autorità pakistane, con l’obiettivo di individuare un percorso negoziale capace di ridurre la tensione.

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guerra iran usa
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Amato pontifica su «Repubblica» e butta là l’idea delle «alternative»

Amato pontifica su «Repubblica» e butta là l’idea delle «alternative»
Giuliano Amato (Ansa)
Il dottor Sottile trasforma l’esito del referendum in un atto di resistenza al «regime».

È decisamente l’ora degli avvoltoi. Una fauna antica e spietata si leva in volo sopra il governo, approfittando del momento delicato seguito alla sconfitta referendaria. Sono rapaci che ben conosciamo, se ne stanno sempre in agguato: quando la situazione si fa difficile, sono pronti a peggiorarla.

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giuliano amato
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Lupi: «Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato»

Lupi: «Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato»
Maurizio Lupi (Ansa)
Il capo di Noi Moderati: «Ora la priorità è aiutare famiglie e imprese. Mi auguro che sulla legge elettorale l’opposizione dialoghi. Il candidato sindaco di Milano? Non un civico».
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intervista maurizio lupi

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 marzo

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Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 marzo con Carlo Cambi

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