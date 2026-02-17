{{ subpage.title }}

True
 Gianluigi Paragone
2026-02-17

Gratteri scorda che sono «per bene» molti imputati

Gratteri scorda che sono «per bene» molti imputati
Marco Sorbara (Ansa)
Per screditare la riforma, Gratteri sostiene che la appoggiano indagati e processati. Ma le cronache sono piene di innocenti finiti in cella ingiustamente. Il caso di Marco Sorbara (909 giorni di prigionia) è esemplare.

Ripartiamo dalla grammatica secondo Gratteri, quella che - ipse dixit - lo assolverebbe. «Per il No voteranno le persone perbene» e tanto basta per avere chiaro che in una dicotomia «buoni e cattivi», coloro che voteranno Sì non sono persone per bene: la lingua italiana non è una convenzione borghese. Dunque coloro che voteranno Sì sono dei farabutti, con tonalità più o meno intense: «Indagati, imputati, massonerie deviate e centri di potere». E già qui uno dovrebbe opporre al magistrato la seguente domanda: e da quando un indagato o anche un imputato è una persona non per bene? «Io parlavo della Calabria», ha poi tentato di minimizzare, come se la Calabria fosse un mondo a sé o facendo finta di non sapere che quella regione si porta dietro una serie di pregiudizi che si estendono oltre la regione.

Continua a leggere Riduci
gratteri
True

Come difendersi dal monossido, il gas inodore che ti toglie l’ossigeno

In Italia causa centinaia di decessi ogni anno. Purtroppo è impossibile accorgersi di inalarlo, perché non dà irritazioni. Meglio controllare regolarmente caldaie e vecchie stufe. E tenere areata la casa.

Si tende a pensare che l’unico problema del freddo invernale sia la bassa temperatura e che, di conseguenza, ogni volta che si accende il riscaldamento l’unico problema possibile sia risolto. Ahinoi, così non è. Possono esserci anche problemi a causa del riscaldamento, invece, problemi derivanti dal monossido di carbonio, la cui inalazione dipende sovente da un riscaldamento difettoso.

Continua a leggere Riduci
monossido di carbonio

VOTAntonio | Referendum: tutte le bufale del No

VOTAntonio | Referendum: tutte le bufale del No play icon

«Toga non mangia toga». Vogliono farci credere che la riforma Nordio sia un attentato all'indipendenza della magistratura, ma la realtà è molto più concreta. Il vero scontro non è sulla libertà, ma sull'impunità.

True

Europa di mezzo: scoprire città e regioni oltre le capitali

True
Europa di mezzo: scoprire città e regioni oltre le capitali
Kuldīga, Lettonia: la maestosa Ventas Rumba, cascata più larga d’Europa (iStock)

Viaggiare nell’Europa di mezzo significa andare oltre le capitali e i percorsi turistici consolidati. Tra Germania centrale, Moravia, Transilvania e Baltico interno, il viaggio diventa osservazione lenta e concreta di città, villaggi e regioni autentiche, fuori dai cliché.

Continua a leggere Riduci
turismo
True

Da un film censurato, migliaia di conversioni

Da un film censurato, migliaia di conversioni
È uscito in Francia e parla del Sacro Cuore di Gesù. Giornali e tv si rifiutano di recensirlo, molte sale non vogliono proiettarlo. Eppure col passaparola è diventato un caso nazionale e molti spettatori, dopo averlo visto, hanno cambiato vita. Bisogna portarlo anche qui.

«La natura aborre il vuoto» (dal latino: natura abhorret a vacuo) è un principio aristotelico che afferma che la natura tende a colmare ogni spazio vuoto, negando l’esistenza del vuoto assoluto. In realtà gli esperimenti di Torricelli e Pascal dimostrarono l’esistenza del vuoto (e del suo opposto, la pressione atmosferica). Il principio non è valido in fisica, ma in antropologia: è un principio filosofico che si applica alla civiltà dell’uomo. «Il solo principio che abbia fatto l’Europa, che le abbia conferito l’unità o almeno un ideale di unità, è il principio cristiano.

Continua a leggere Riduci
sacro cuore
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy