True Giacomo Amadori Il sindacato dei giudici rischia la bancarotta Cesare Parodi (Imagoeconomica)

Il ministero, su richiesta di Fi, chiede trasparenza su chi paga il comitato del No. Il sindacato fa muro, coperto dalla sinistra.Bilanci non pubblicati e finanziatori anonimi. L’Associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe, non brilla per trasparenza. E per questo è finita nel mirino del governo a causa della raccolta fondi del comitato «Giusto dire no», che è una sorta di costola dell’Anm e sostiene la campagna referendaria. Sul suo sito è possibile fare donazioni da 10-20-50-100 euro dichiarando di «non ricoprire attualmente incarichi politici e di partecipare alla donazione in qualità di privato cittadino» e di avere preso visione dell’informativa sulla privacy. In cui è espressamente evidenziato che «non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati» dei finanziatori.Adesso, però, in risposta a un’interrogazione di Enrico Costa, deputato di Forza Italia, Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, ha inviato al presidente dell’Anm Cesare Parodi una nota con cui chiede di valutare «l’opportunità di rendere noto alla collettività, nell’ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal comitato “Giusto dire no” da parte di privati cittadini». Parodi, a stretto giro, ha replicato che il comitato «è solo stato promosso dall’Anm, ma è soggetto, anche giuridico, assolutamente autonomo». Difficile da sostenere: il gruppo, da statuto, ha la sede legale negli uffici del sindacato (all’interno della Corte di cassazione) e i suoi dirigenti sono tutti magistrati (in attività o in quiescenza), a parte il presidente onorario, il costituzionalista Enrico Grosso. Sono toghe in servizio il presidente (Antonio Diella), la vice (Marinella Graziano), il segretario (Gerardo Giuliano) e la tesoriera (Giulia Locati). Il Consiglio direttivo è composto da sei toghe, per la maggioranza in pensione. Secondo le nostre fonti tutti o quasi tutti sono iscritti all’Anm che, come i sindacati, ha anche una sezione pensionati. Il presidente dell’Anm, Parodi, è uno dei soci che ha costituito il comitato. Nella sua interrogazione del 13 gennaio scorso, Costa cita un articolo dello statuto che stabilisce che «alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, anche il responsabile della comunicazione dell’Anm».Il segretario di quest’ultima, Rocco Maruotti, ha anche confermato che l’associazione ha finanziato il comitato e ha dichiarato che «Giusto dire no» avrebbe «raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente» e che, parallelamente, «l’Anm ha deliberato mesi fa uno stanziamento massimo fino a 500.000 euro». Costa offre una sintesi del rapporto Anm-comitato che rende particolarmente scricchiolante la versione di Parodi: «Il comitato “Giusto dire No”, promosso dall’Anm, indirizzato organicamente dall’Anm, con sede presso l’Anm, finanziato dall’Anm, gode anche di finanziamenti ulteriori e privati; pertanto i magistrati in servizio iscritti all’Anm, attraverso i loro organi rappresentativi, promuovono, indirizzano e finanziano il comitato attraverso le quote associative, e sono affiancati da soggetti privati che contribuiscono economicamente a pagare le iniziative». Per il deputato «questo schema crea uno stretto legame, non solo politico, ma anche formale tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finiscono per praticare una forma di finanziamento indiretto all’Anm, in quanto finanziano il “suo” comitato».conflitto di interessiDi fronte a questa ricostruzione difficilmente contestabile Costa è assalito da un dubbio: «Che cosa accadrebbe ove un magistrato iscritto all’Anm si trovasse di fronte, nella propria attività in tribunale, un finanziatore del comitato? Si asterrebbe “per gravi ragioni di convenienza”? E che cosa accadrebbe se si trovasse a discutere un procedimento in cui sono parti contrapposte un finanziatore del No e un sostenitore del Sì?».Il parlamentare ricorda che «c’è una ragione se i magistrati in servizio non possono essere iscritti a partiti politici» e, a suo giudizio, con questa campagna, verrebbero messe in discussione «l’imparzialità dei giudizi» e «la credibilità della giustizia, comunque vada il referendum». Infine Costa prevede che «fioccheranno le richieste di astensione “per gravi ragioni di convenienza”».In coda all’interrogazione il deputato Costa ha chiesto a Nordio quali iniziative intendesse assumere «affinché sia garantita l’imparzialità dei magistrati nei confronti di tutti i soggetti impegnati nella campagna referendaria».Nordio, a proposito del «potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto», ha annunciato che, per poter fornire risposta, avrebbe sottoposto «all’Anm la richiesta confidando nella piena trasparenza dell'associazione», come in effetti è accaduto.La richiesta del ministero ha scatenato la reazione del Fronte del No, che teme schedature e definisce l’iniziativa di via Arenula qualcosa che «sa di liste proscrizione». Parodi ha spiegato che sul sito del comitato «è riportata in modo trasparente ogni cosa, compreso lo statuto» e, rispondendo alla Bartolozzi, ha aggiunto: «Se necessitasse di informazioni più puntuali, che io non posseggo, non posso che rimandarla ai rappresentanti del comitato. Annoto solo che la sua richiesta di rendere pubblici dati di privati cittadini ritengo sia contrario alla salvaguardia della loro privacy».La responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, ha definito quello del ticket Nordio-Bartolozzi «un atto molto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi del governo». Per la deputata «si mette in discussione la libertà di partecipazione e si alimenta un clima di pressione nei confronti della magistratura e dei cittadini che voteranno no». La Serracchiani conclude con questo slogan: «Le istituzioni e il popolo sovrano si rispettano, non si intimidiscono». Anche i senatori dem hanno scritto al Guardasigilli, paventando rischi di «interferenza» e «delegittimazione», e hanno chiesto di sapere «sulla base di quale presupposto giuridico» abbia agito per chiedere le liste.documenti non pubbliciMa il vero problema di trasparenza dell’Anm, come abbiamo scritto all’inizio, riguarda i bilanci, per cui non c’è obbligo di pubblicazione. Come gli altri sindacati, a partire dalla Cgil, l’associazione dei magistrati preferisce non mettere online i propri conti.Che sono così asfittici che hanno costretto i vertici ad aumentare, a partire da ottobre, la quota associativa da 10 a 15 euro. Questo significa che, considerando la platea di 9.500 toghe, le entrate, nel 2026 dovrebbero essere di circa 1,7 milioni di euro. L’ultimo bilancio approvato è stato quello del 2024, quando la gabella era di 10 euro. Ed è stato un bilancio in profondo rosso. Lo hanno denunciato i magistrati di Articolo 101, le toghe fuori dalle correnti, che, avendo due consiglieri nel parlamentino dell’Anm, hanno potuto visionare i conti. E per questo hanno denunciato la crescita della voce «Spese riunioni», dovuta, in gran parte, al costo dell’organizzazione del 36° Congresso nazionale di Palermo. Per gli esponenti di Articolo 101, la kermesse «ha comportato un’allarmante erosione del saldo contabile del conto “Depositi bancari e postali”, che è passato da 666.936,75 del 2023 a 82.208,01 euro del 2024, con un decremento in valore assoluto di 584.728,74 euro e dell’87,67 % in valore percentuale». Il bilancio di esercizio dell’anno 2024 si è chiuso con «una perdita di 589.741,47 euro» e ciò ha reso indispensabile la rottura del salvadanaio.Il disavanzo ha allarmato anche i revisori contabili, i quali hanno definito «notevole l’entità della perdita, tenuto conto che, negli anni in cui non vi è stata attività congressuale, gli attivi di bilancio hanno comportato una media di incrementi di 150.000 euro annui».Le previsioni dei membri di Articolo 101, prima dell’aumento della quota associativa (a cui si sono opposti), erano infauste: «Il prevedibile ulteriore impegno di spesa per l’anno in corso - di eguale, se non superiore, entità - in vista della stagione referendaria, non consentirà di ripianare la perdita dell’attuale esercizio prima del quadriennio». consulenza contestataNella loro analisi, i revisori hanno anche suggerito di «valutare previsioni di spesa, anche con l’esame di una pluralità di offerte, nell’affidamento di incarichi esterni». Essì, perché i magistrati avrebbero siglato nel 2024 un dispendioso contratto con una società di consulenza chiamata a individuare un nuovo broker assicurativo per la copertura della responsabilità civile e delle spese sanitarie.Alla fine il broker è stato trovato, ma l’Anm ha dovuto pagare 85.400 euro e tale esborso ha determinato un incremento percentuale del 49,16% delle spese per «Servizi amministrativi». A fronte di tale «incontrollata lievitazione delle spese», per i membri di Articolo 101, alla presentazione dell’ultimo bilancio, non risultava «adottata alcuna concreta iniziativa volta a garantire sostegno ai soci in difficoltà». I revisori hanno, infatti, invitato la Giunta esecutiva centrale dell’Anm «ad attuare e incrementare le attività assistenziali e di sostegno agli aderenti all’Anm, specialmente in caso di gravi eventi e patologie». I consiglieri fuori dalle correnti hanno anche chiesto di fissare «un limite massimo di destinazione agli investimenti speculativi delle giacenze di conto» (le riserve così «congelate» ammonterebbero a circa 800.000 euro). Insomma, i giudici sembrerebbero più attenti a congressi e investimenti che a occuparsi dei soci in difficoltà.