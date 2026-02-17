True Maurizio Belpietro Agli ultra il daspo, ai violenti rossi niente Ansa

Daspo all’ultrà interista che ha lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese: eventi sportivi vietati per quattro anni. Meno rigore con i violenti di piazza che hanno assaltato e ferito gli agenti. La sinistra li difende: l’idea del fermo sarebbe liberticida.Non sono un esperto di fuochi d’artificio, però ieri ho imparato una cosa: non tutti i petardi sono uguali. La differenza sta in chi li lancia e soprattutto in chi li riceve. Se per esempio il mortaretto è sparato da un ultras contro un calciatore mentre è in corso una partita di calcio, non soltanto l’hooligan rischia l’arresto, ma in un battibaleno la giustizia lo «condanna» a quattro anni di Daspo, proibendogli l’accesso allo stadio. Se invece la bomba carta è lanciata contro le forze dell’ordine durante una manifestazione, come si è visto a Torino e Milano, al massimo si rischia un buffetto.Lo so che sembra incredibile e che i poliziotti dovrebbero essere tutelati al pari se non più dei calciatori, ma a differenza di quel che recita la Costituzione la giustizia non è uguale per tutti. Infatti, mentre con i tifosi violenti nessuno invoca la libertà di manifestare e anche di protestare, nel caso degli antagonisti che lanciano bombe carta e sanpietrini la sola idea di un fermo di polizia per scongiurare scontri di piazza è ritenuta liberticida. Della differenza di trattamento e anche dell’ipocrisia che circola a sinistra ne abbiamo avuto prova nei giorni scorsi. Un tifoso interista che ha lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese è stato arrestato e la questura ha emesso nei suoi confronti un giusto divieto di accedere alle manifestazioni sportive per quattro anni. E per gli scontri che si sono verificati a dicembre fra tifoserie della Cremonese e del Napoli sono stati giustamente adottati altri venti Daspo, con il divieto complessivo per una cinquantina d’anni di frequentare lo stadio. E i diritti a manifestare e partecipare a eventi sportivi? A quanto pare non soltanto nessuno se n’è preoccupato, ma non c’è stato neppure qualcuno che abbia accusato il colpo parlando di limitazione della libertà.Ma quel che è normale e ovviamente auspicabile nei confronti dei tifosi violenti, curiosamente non è ritenuto altrettanto legittimo e altrettanto opportuno se di mezzo ci sono altri violenti, in particolare quelli rossi. Infatti, sia dopo gli scontri di settembre a Milano, sia dopo quelli di Torino, non risulta che sia stato usato altrettanto rigore. Anzi. Nel caso di alcuni partecipanti ai tafferugli di fronte alla stazione Centrale del capoluogo lombardo, dopo essere stati fermati dalla polizia sono stati subito rilasciati per consentire loro di seguire le lezioni. A due degli arrestati per resistenza aggravata e danneggiamento (la via di accesso alla stazione di Milano era stata trasformata in un campo di battaglia, con lancio di pietre, cestini dei rifiuti e bombe carta) il tribunale del riesame ha infatti revocato i domiciliari per consentire la frequenza scolastica. Quel giorno il gruppo di antagonisti, fra cui molti studenti, aveva provato a sfondare il cordone delle forze dell’ordine, ingaggiando una serie di scontri con gli agenti andati avanti dalla mattina alla sera. Però i giudici chiamati a pronunciarsi sugli arresti domiciliari hanno ritenuto che la misura cautelare fosse sproporzionata rispetto al «rischio di reiterazione del reato» e dunque li hanno liberati. Non molto di più è capitato al giovane che a Torino ha partecipato ai tafferugli contro la polizia per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’immagine del poliziotto colpito da una decina di manifestanti, uno dei quali impugnava un martello, l’abbiamo vista tutti. Così come abbiamo notato che nel gruppo, fra tante tute nere, ne spiccava una rossa. E nonostante il giovane di Arezzo non sia apparso impegnato in una gita turistica, i giudici non hanno ritenuto di tenerlo in cella nemmeno un giorno. E neppure di applicare qualche cosa di simile al Daspo, per impedire che in futuro il contestatore tornasse in piazza a scontrarsi con gli agenti. Anzi: siccome il governo ha ipotizzato un fermo preventivo di 12 ore per evitare altri fenomeni di guerriglia urbana tipo quelli visti a Torino, l’opposizione è insorta, accusando la maggioranza di torsione autoritaria allo scopo di reprimere il dissenso. La conclusione mi pare evidente: ci sono petardi democratici, che si possono lanciare contro gli agenti, e ci sono mortaretti antidemocratici che se sparati non in piazza, ma su un campo di calcio valgono da soli quattro anni di bando dallo stadio. Fossi un ultrà dell’Inter (è la mia squadra del cuore, ma non vado allo stadio) i prossimi fuochi d’artificio li farei rossi, magari accompagnandoli con qualche striscione pro Pal e pure slogan che inneggino ad Askatasuna. Sono certo che in tal caso la mano della giustizia sarebbe più leggera: altro che Daspo, per gli hooligan ci sarebbe anche un premio.