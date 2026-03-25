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Giorgio Gandola
2026-03-25

Ordine da Palazzo Chigi: «Pedalare»

Ordine da Palazzo Chigi: «Pedalare»
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari (Ansa)
Mentre il premier va ad Algeri, Fazzolari dà la linea: «Ora la legge elettorale, senza rinunciare al premierato». Ma l’esecutivo punta tutto su una Manovra espansiva.

«Vogliamo portare a termine tutti i punti del programma». A Palazzo Chigi si ricomincia a pedalare. Il referendum non viene considerato solo un incidente di percorso, e il terremoto in via Arenula sta a dimostrarlo. Ma il centrodestra è convinto di poter tornare in sintonia con la maggioranza del Paese «solo lavorando».

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La Meloni fa piazza pulita

La Meloni fa piazza pulita
Giorgia Meloni (Ansa). Nei riquadri Giusi Bartolozzi, Andrea Delmastro e Daniela Santanchè
Al ministero della Giustizia si dimettono il sottosegretario Delmastro, per i suoi affari con la famiglia di un carcerato, e il braccio destro di Nordio, Giusi Bartolozzi. Palazzo Chigi spinge per il passo indietro della Santanchè. Serve stabilità, non chi parla troppo e frequenta male.

Fuori uno, fuori due e forse pure fuori tre. Giorgia Meloni ha impiegato 24 ore a decidere che serviva un cambio di passo. Qui c’è da salvare il governo e soprattutto evitare di giocarsi le prossime elezioni e di consegnare il Paese alla sinistra per cinque anni, quando si voterà il presidente della Repubblica. La sconfitta del referendum brucia, perché quando fu varata la riforma della giustizia sembrava un gioco da ragazzi. Da almeno 30 anni il Paese aspettava una legge che arginasse lo strapotere dell’Anm e dunque le modifiche costituzionali sembravano obiettivi facili, perché godevano del consenso della maggioranza degli italiani.

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Ecco chi erano le toghe che a Napoli saltellavano contro la Meloni

Ecco chi erano le toghe che a Napoli saltellavano contro la Meloni
Ansa
Tra i festanti, il procuratore Aldo Policastro, che evocava la P2, e l’ex consigliere del Csm Antonello Ardituro, di cui Palamara diceva: «Ci dirà pure come andare a pisciare». Cori contro la collega Annalisa Imparato, considerata vicina alla destra.

Le bottiglie, dopo la vittoria al referendum, i magistrati le hanno stappate da Milano a Reggio Calabria (con il procuratore di Reggio Calabria in prima fila). Ma i video che hanno fatto più discutere sono quelli della della festa dell’Associazione nazionali magistrati di Napoli, che hanno fatto il giro del Web, suscitando qualche dubbio sulla terzietà e sull’indipendenza di questi magistrati così incontenibili nei festeggiamenti.

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Ora va affrontato il problema immigrazione

Ora va affrontato il problema immigrazione
Nel riquadro la copertina del libro di Martin Sellner «Remigrazione» (Ansa)
Superate le dispute sulla giustizia, il governo deve concentrarsi su temi più urgenti per i cittadini, come i clandestini. Tra gli obiettivi da proporre la remigrazione è certo quello più ostico da realizzare, ma anche il più rivoluzionario e rispettoso delle identità dei popoli.

Come spiega Martin Sellner nel suo libro «Remigrazione», da oggi disponibile in edicola con «La Verità» e «Panorama».

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Mps licenzia Lovaglio. Andrà a Palermo la guida della banca

Mps licenzia Lovaglio. Andrà a Palermo la guida della banca
Luigi Lovaglio (Imagoeconomica)
Il cda è pronto a ritirare le deleghe all’ad che correrà con Tortora. Il consiglio propone al suo posto il capo di Acea.

A Siena, più che un consiglio di amministrazione, sembra andare in scena un conclave senza fumata bianca. Non sono bastati due giorni di riunioni, porte chiuse, pareri legali richiesti con l’urgenza di un referto medico. Alla fine il risultato è uno solo: nessuno ha ancora trovato la formula magica per accompagnare alla porta l’amministratore delegato Luigi Lovaglio.

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