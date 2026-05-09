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 Francesco Borgonovo
2026-05-09

L’ateo Peterson che lotta con Dio per arginare le armate del woke

L’ateo Peterson che lotta con Dio per arginare le armate del woke
Jordan Peterson (Ansa)
Lo psicologo canadese, alle prese con seri problemi fisici, contrasta i buonisti con la Bibbia: «È quella la storia che conta».

Se dovessimo scegliere una sola parola per sintetizzare l’incredibile vita di Jordan Peterson, con tutta probabilità quella parola sarebbe «lotta». È stata la lotta a donargli un fardello pesante come la celebrità globale. Psicologo e autore già affermato, tra i più importanti intellettuali partoriti dal Canada in tempi recenti, è divenuto famosissimo grazie alla sua battaglia contro le imposture gender e le mordacchie woke.

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Vaccini e mascherine. Col virus dei ratti già riparte la giostra

Nuovi casi sospetti. Gli esperti: «Presto un farmaco a mRna». Moderna vola in Borsa. Ma l’Oms insiste: «Rischio bassissimo».

Visto il precedente del 2020, ha senso diffidare dell’Oms. Ma quello tra la saggia cautela e la nostalgia canaglia è un confine sottile. Così, sebbene l’agenzia sanitaria continui a ridimensionare l’allarme su Hantavirus - il rischio per la popolazione mondiale, ha ribadito ieri, è «assolutamente basso» - i media e le virostar hanno rispolverato il repertorio dell’epopea Covid: asintomatici, mascherine e vaccini. Tanto che il titolo di Moderna, già schizzato del 10% in Borsa giovedì, ieri è arrivato a guadagnare più del 17%.

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Conte si nasconde dietro Mattarella: «Per il lockdown sentimmo il Colle»

Conte si nasconde dietro Mattarella: «Per il lockdown sentimmo il Colle»
Giuseppe Conte (Ansa)
L’ex premier svela: «Durante il Covid mio figlio si è ammalato: due anni a letto».

«Ricordo il primo lockdown, quattro ore di Consiglio straordinario dei ministri. Ci chiedevamo che cosa fare: cinturiamo questi paesi? Mai è stato fatto, è una follia, siamo in una democrazia, c’è una Costituzione. Cinturiamo, che non escono? Come facciamo a privare della libertà di movimento? Era una cosa che anche per me, da giurista, risultava impensabile».

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«Va in tv ma è pagato da Big Pharma». Bassetti querela il Codacons. E perde

«Va in tv ma è pagato da Big Pharma». Bassetti querela il Codacons. E perde
Matteo Bassetti (Imagoeconomica)
Archiviata la causa intentata dal prof contro l’associazione dei consumatori, che ne contestava la presenza su Mediaset e Rai per i conflitti d’interessi. La gip: «Denuncia sproporzionata, è vero che abbia ricevuto fondi».

Negli ultimi giorni, complice l’allarme per alcuni casi di Hantavirus difficili da monitorare, l’infettivologo Matteo Bassetti è in grande spolvero sui social. Come ai tempi del Covid, la punta di diamante di quelle che all’epoca furono definite virostar è tornata a esternare con post come: «Mi raccomando continuate a seguire il delitto di Garlasco e la salute della famiglia del bosco, mentre il mondo evoluto si interroga su come rintracciare tutti i passeggeri che hanno avuto contatti con i casi di #hantavirus della nave Hondius. Sono 23, i passeggeri che erano sulla nave e sono scesi il 22 aprile. Questi hanno viaggiato tra stazioni e aeroporti e chissà quante persone hanno incontrato».

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Tivù Verità | Censura di sinistra. Vietato parlare di remigrazione

Tivù Verità | Censura di sinistra. Vietato parlare di remigrazione play icon

A Bologna va in scena l'ennesima censura chiesta a gran voce da Pd e sinistra. Che chiedono di cancellare il presidio sulla remigrazione. E ottengono di confinarlo in una piazza periferica. Intolleranza in nome della democrazia.

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