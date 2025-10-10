Matteo Carnieletto
2025-10-10

Gli antifa okkupano pure se la guerra è ormai finita. Salta il seggio per il voto

Getty Images
A Firenze i collettivi controllano alcuni istituti in cui gli elettori sarebbero dovuti andare alle urne per le Regionali del weekend.
antifa

«Forse andrò a Gaza». La mossa di Trump che pensa già a intestarsi il Nobel

Donald Trump (Getty Images)
Pure il «Nyt» spinge per l’onorificenza al presidente americano: da «reietto» è diventato il mediatore in grado di portare la pace.
donald trump

«Con due guerre in corso l'Europa si preoccupa di licenziare i balneari»

True
(Ansa)

Matteo Salvini: «Non molliamo, è un comparto che porta 100 milioni di turisti in Italia». Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal TTG Travel Experience a Rimini.

salvini balneari

I Paesi europei in cui si perdono più soldi nel gioco d'azzardo

content.jwplatform.com
pillole di numeri

Smotrich e Ben-Gvir non ci stanno. Netanyahu adesso zoppica a destra

Itamar Ben-Gvir (Ansa)
Il no degli estremisti porta il premier ad accogliere il sostegno dell’opposizione.
israele
