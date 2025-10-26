Pillole di galateo di Petra e Carlo | Errori da non fare a tavola

2025-10-26
L’Ue non sia un sistema chiuso, semmai un tassello dell’alleanza tra democrazie.
L’Ue ha certamente bisogno di più compattezza per facilitare una reazione positiva e competitiva delle sue nazioni al cambio di mondo generato da molteplici discontinuità sul piano geopolitico, (geo)economico, tecnologico/industriale, ambientale, demografico e della ricchezza diffusa socialmente. Ma accelerare la creazione di una Confederazione europea - come più voci di sinistra stanno invocando - che annulli le sovranità nazionali sarebbe un errore perché ne renderebbe più probabile la frammentazione.
2025-10-26
Stellantis, cassa integrazione record. A Termoli raggiunto il picco: +1.255%
Il triste primato nello stabilimento dove doveva sorgere la gigafactory per le elettriche.
2025-10-26
Chicco Testa: «Il Green deal va dichiarato fallito. Ora Meloni inverta la rotta europea»
L’esperto di energia demolisce le politiche dell’Unione a partite dagli Ets: «Sono un prodotto finanziario». Sui dati: «Emissioni mai diminuite ma famiglie e imprese sono in crisi. Anche il Pd faccia autocritica».